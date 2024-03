Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Reijo Liljendahlin hevoset suosikkeina jackpotkierroksella

Reijo Liljendahlin valmennuslistoilla on 12 hevosta, joista neljä kilpailee Solvallassa ja kolme 86-kohteissa.

”Hevosia on treenattu ahkerasti koko talvi, vaikkei niillä ole vielä kilpailtu. Tämä on ihan tietoinen valinta, talvella kilpaileminen kuluttaa hevosia enemmän. Tähtään muutamilla hevosilla suurlähtöihin, ja toivon, että olisimme mukana Stosprinternissä tai Breeders Coursessa. Suurin osa hevosistani on syntynyt Italiassa tai USA:ssa, joten niillä ei Ruotsissa syntyneiden lähtöihin pääse”, Liljendahl kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Liljendahlilla on iso suosikki heti 86-pelin kakkoskohteessa. Tactical Landingin tytär Eteria voitti viime vuonna 4 lähtöä ja kilpaili 6 kertaa. Petri Salmelan Peak’n Roll ja Nina Pettersson-Perklénin Dame Lane ovat vastassa.

”Eteria on oikein hieno hevonen, joka aloitti uransa vahvasti. Se sai kurkkuongelmia syksyllä, ja leikkauksen jälkeen annoimme hevosella paljon aikaa toipua. Odotan tammalta tosi paljon jatkossa, ja tähtäämme Drottning Silvias Pokalin karsintoihin. Olen ajanut Solvallassa 17,5/2100m -vauhtisen hiitin, ja uskon, että se pärjää heti.”

Liljendahlilla on 86-nelosessa kaksi hevosta. Lavender (Walner) kilpaili ensin USA:ssa ja päätti 2-vuotiskauden voittoon Solvallassa. 4-vuotias Eleven As palaa pitkältä tauolta, edellinen kilpailu on viime vuoden kesäkuulta. Onkel Investin Bold Heart lähtee haastamaan.

”Lavender tuli hienossa kunnossa Marcus Melanderilta. Örjan Kihlström antoi sille hyvän juoksun Solvallassa, ja voitto tuli helposti. Sen jälkeen päätimme antaa hevosella valmennusjakson jarrukärryillä. Hevonen on nopea, ja sillä on ykkösrata. Se on ihan mahdollinen menestyjä tässä.”

”Eleven As ei ole vielä osoittanut läheskään sitä, mihin se pystyy. Viime kesänä se pelästyi jotain tarhassa ja loukkasi polvensa, sitä parannellessa meni sitten loppukausi. Olen ajanut 18,5/2100m Solvallassa, tyyli miellytti minua. Toivon, että pääsemme myös tämän tamman kanssa Drottning Silvias Pokalin karsintoihin. Uskon hyvään sijoitukseen keskiviikkona.”

Hanna Lähdekorven Hamilton Atout nähdään 86-ykkösessä Jägersrossa. Matkana on 2640m, ja ranskalainen jaksaa matkan.

Ronno (Walner) on Liljendahlin neljäs hevonen. Se juoksee Örjan Kihlströmin ajamana 3-vuotiaiden Actiwe Bowler -lähdössä ja kuuluu suosikkeihin kakkosradalta. Riikka Avotien kasvattama Venome (Varenne) on tiukka haastaja.

Nina Pettersson-Perklénin tallista juoksee kaksi hevosta enintään 1 175 000 kruunua voittaneiden mailin ryhmässä ennen 86-kohteita. Ulf Ohlssonin ajama Bolt Kronos on nelosradalla ja Mika Forssin luotsaama Piccadilly kuutosella.

