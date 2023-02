Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Vincent C.D. ja Global Classified päätöskohteen kovat – ”Rikard tekee kärryillä ratkaisut”

Toto86-päättyy Solvallaserien 350 -finaaliin. Pia Huusarin Vincent C.D., Einari Vidgren Oy:n Global Classified sekä Robert ja Pia Ekströmin Jeppas Uppercut tavoittelevat 150 000 kruunun ykköstä. Vincent C.D. voitti karsinnan myös viikko sitten, jolloin se hankki paikan jo seuraavaan finaaliin maaliskuun lopulle.

”Vincent on meille oikein tuttu hevonen, me huudettiin se huutokaupasta 1-vuotiaana, ja se oli meillä vielä 2-vuotiaana. Sen jälkeen se lähti Ruotsiin tavoitteena ikäluokkalähdöt. Vincent palasi meille viime keväänä ja on mennyt hyvin. Viime startista jäi hyvät fiilikset, se oli oikein sitkeä ja vastasi hyvin”, Huusari kertoi.

”Rikard tekee ratkaisut kilpailuissa, en puutu taktiikkaan, kuskiin pitää luottaa, hän tuntee hevosen. Varusteisiin ei tule muutoksia. Vastus on kova, kun on kyse finaalista. Toivottavasti Vincent menee ravia ja saa jonkinlaisen juoksun. Hevonen on hyvässä kunnossa.”

Mattias Djusen valmentama Global Classified saa jenkkikärryt taakseen. Magnus A Djuse ohjastaa Bold Eaglen poikaa, joka on lähes aina sijoittunut kahden parhaan joukkoon.

Mikko Aho tulee jälleen Solvallaan. Ready Trophy juoksee Jorma Kontion ajamana kovimmassa Solvallaserien 650 -finaalissa, joka ajetaan 86-pelin neloskohteena. Rauno Pölläsen karsintavoittaja Kalle Taxam on vastassa.

Solvalla Hästägarförenings Vårvintervandringspris -lähdössä kiertopalkintoa tavoittelee kaksi Suomessa syntynyttä. Nisosen tallin Radetzky ja Melkko&Sorosen Samurai Comery ovat viivalla 86-pelin kuutoskohteessa.

Aetos Kronos yrittää jälleen paluuta voittokantaan 86-pelin avauskohteessa, joka juostaan Jägersrossa. Vuoden komeetta Gustav Johansson istuu Riordanin hevosen kärryillä. Johansson ajoi Aetos Kronoksen kakkoseksi Halmstadissa jouluaatonaaton kierroksella. Stefan Perssonin ajama Four Guys Dream on nelosradalta lähdön jättisuosikki.

Hanna Lähdekorven Digital Crunch on yksi suosikeista Jägersron Februaristayern-lähdössä, joka juostaa 86-pelin seiskakohteena. Stefan Persson ajaa ruunaa kolmen kilometrin kisassa.

Jyrki ja Patri Filatoff matkaavat Solvallaan neljän hevosen kanssa, jotka juoksevat ennen 86-kohteita. Mo Salah (Maharajah) starttaa 3-vuotislähdössä. Dybala saa vastaansa Tuomas Pakkasen Jopp-ruunan. Filatoffien Artful Funny juoksee tammalähdössä ja Finest Class spårtrappa-kisassa.

Suomalaisväriä nähdään myös ennen 86-peliä ajettavassa tammalähdössä. Huusarin Mary Hotshot saa nyt taakseen Ulf Ohlssonin. Melkko&Sorosen Go Peppergirl otti tauon jälkeen kakkossijan ja hakee nyt ykköstä Jorma Kontion ajamana.

”Mary Hotshot on kovassa kunnossa. Toivottavasti se pysyisi nyt rauhallisempana, kun on takarivin lähtöpaikka. Viimeksi se painoi liikaa ohjille. Treenisysteemiä on muutettu niin, että sitä on ajettu joka päivä. Uskomme, että se voisi näin olla rauhallisempi ja rennompi”, Huusari vihjaa.

”Meillä on Taxingessa tällä hetkellä yhdeksän hevosta. Ruotsissa olemme varmaan vielä pari kuukautta.”

