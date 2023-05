Toto86-ennakko: Suomalaistallin Bovary Facella yllätyssauma

Jessika Sidbäckin ajama Bovary Face starttaa 86-vitosessa, joka on tammalähtö. Mosaique Facen 4-vuotias tytär oli vielä tiistaina maltillisesti pelattu, se on hyvä yllätyshaku. Mutta tallilta varoitellaan alun hankaluuksista.

”Volttilähtö ja kakkosrata tuovat ison laukkariskin, Olisin mieluusti ottanut ihan minkä muu paikan tahansa. Jos Bovary lähtee ravia, eikä jää alussa, niin se pystyy pärjäämään. Tamma on tehnyt oikein asiallisia juoksuja aiemmissa starteissa”, Janne Soronen kertoi.

Lähdön suosikki tulee takamatkalta. Emilia Leon ajama Shehuntyoudown on juoksuradalla ja pyrkii heti alussa saamaan kiinni edestä lähtevät.

Bergsåkerin kohteissa on kaksi suurta suosikkia. Ne tulevat kotiradan Daniel Wäjerstenin tallista. Avauskohteen Gooner sijoittui viimeksi kolmanneksi lähdössä, jonka voitti Don Fanucci Zet. Nyt vastus on aivan eriluokkaa. Chitchat on Wäjerstenin toinen kova voittosauma, se starttaa ykkösradalta 86-seiskassa. Voitokas menijä palaa tauolta.

Suomalaisporukan kasvattama ja omistama Lilian Young kilpailee Solvallassa 86-kuutosessa, joka on 4-vuotiaiden tammojen Margareta-sarja. Valmentaja Jörgen S Eriksson antoi positiiviset kommentit ATG:n lähetyksessä.

”Lilian Young avasi kauden viimeksi Drottning Silvias Pokalin karsinnassa ja oli oikein hyvä neljäs, vaikka juoksu ei sujunut ihan parhaalla tavalla. Uskon, että hevonen meni siitä startista eteenpäin. Tai jos hevonen on edes samanlainen kuin kauden avauksessa, niin tässä seurassa se riittää voittotaistoon”, Eriksson totesi.

