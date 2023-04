Toto86-ennakko: Suomalaisten hevoset voittojahdissa Solvallassa

Smokevalleyn omistama voitokas Southwind Boko palasi kilparadoille maaliskuun alussa. Timo Nurmoksen valmentama Broadway Hallin tytär oli heti mainio ja voitti kovalla tuloksella 13,9a/2140m. Kokenut Andreas Lövdal ajaa sitä oppilaiden Guldklockan-lähdössä, joka on 86-pelin kakkoskohde.

”Southwind Boko oli todella hieno ja voitti ylivoimaisesti kauden avausstartin. Kuskin mukaan se tuli voimia jäljellä maaliin. Tamma on jatkanut treeneissä hyvin. Hevonen on kehittynyt viimeisen vuoden aikana kovasti, ja se on hyvin sisällä keskiviikon lähdössä. Tamma on alussa nopea, ja ei voi olla kuin optimistinen ja uskoa hyvään menestykseen”, Nurmos sanoi.

Einari Vidgren Oy:n Global Classified on kierroksen toinen suomalaispankki. Se starttaa 86-kuutosessa. Mattias Djusen valmentama Bold Eaglen poika on kilpaillut tällä kaudella viisi kertaa, tuloksena 3 voittoa ja 2 kolmosta. Sarjat ovat nousseet, mutta Global Classifiedin kyvyt riittävät edelleen. Daniel Redénin Kash Keeper palaa tauolta ja on heti vaarallinen vastustaja. Rauno Pölläsen varmakuntoinen Kalle Taxam sai lähtöradan 12.

”Mielestäni Global Claaified on mennyt tasaisen hyvin. Viimeksi se lähti aikaisin etenemään ja teki raskaimmat työt itse ja hyvän juoksun. Treenit ovat sujuneet sen startin jälkeen hyvin. Lähtörata on vähän ulkona, mutta hevonen avaa hyvin. Uskon, että hevonen tekee taas hyvän suorituksen”, Mattias Djuse kertoi.

Jägersro aloittaa 86-kierroksen volttilähdöllä, jossa kultadivisioonahevoset ovat 40 metrin takamatkalla. Joakim Lövgrenin Staro Leonardo ja Roger Malmqvistin Dragster nousevat kärkitaistoon, vaikka molemmilla hevosilla on taukoa kolme kuukautta. Mister K.O.Z, America Dream ja Sunrise pyrkivät hanakimmin karkuun paalulta.

Erlend Rennesvik ajaa Solvallassa kahdella norjalaishevosella, joilla on voittosaumat. Garth Vader on mainiolla ykkösradalla 86-nelosessa. Daniel Wäjerstenin derbyfinalisti L.A.Boko on kova vastustaja.

”Garth Vader teki viimeksi kovan juoksun Bjerken 75-finaaleissa. Se löi Hamren Take This Societyn kuolemanpaikalta. Luulen, että Garth Vader nousee tänä vuonna eliittiin. Sisärata voi olla ihan hyvä paikka, Garth Vader on joskus laukannut ensimmäisessä kaarteessa, kun sillä on ladannut ulompaa. Keskiviikkona ajamme varmaan ilman kaikkia kenkiä”, valmentaja Jens Kristian Brenne sanoi ATG:n haastattelussa.

Anders Lundström Woldenin valmentama Freedom N.O. juoksee päätöskohteessa. Myös se on voittanut usein, ja Rennesvik hakee ykköstä Solvallaserien 350 -sarjassa. Wäjersten on myös tässä kovin vastustaja. Kingslayer Pellini voitti viimeksi Bergsåkerissa.

Eliittihevosten Nuncion lähtö ajetaan viiden hevosen voimin ennen 86-kierrosta. Daniel Redénin Brambling palaa talvitauolta. Se voitti vuoden 2020 Kriteriumin ja jätti San Moteurin kakkoseksi. Click Bait ja Very Kronos ovat tiukkoja haastajia.

Toto-kohteisiin tästä