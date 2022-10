Toto86-ennakko, SuperDays-finaalissa jaossa miljoonia – Jatkaako Kitty Hawk voitolla?

Åby ja Solvalla ovat rataparina keskiviikkoillan raveissa. Solvallan ensimmäinen 86-lähtö on 2-vuotiaiden Breeders’ Crown sarja. 10 nuorta hevosta tavoittelee 175 000 kruunun ykköstä. Mattias Djusen tallin Laiza Westwood ja Larah Westwood ovat aloittaneet uransa hyvin. Stefan P Petterssonin Kitty Hawk kilpaili kesän USA:ssa. Se aloitti Ruotsissa voitolla. Kitty Hawk voi hyvin jatkaa voittojaan ja on ihan perusteltu varmaehdokas.

”Kitty Hawk on todella hieno tamma. Se tuli minulle USA:sta kolme viikkoa ennen avausstarttia. Amerikassa se ei ihan riittänyt parhaita vastaan, ja omistaja halusi kokeilla sillä täällä, kun se on Ruotsissa syntynyt. Vaatii todella hyvää hevosta, että se täydellisen muutoksen, valmennus, tarhat, paikka ynnä muuta, jälkeen pystyy heti voittamaan. Kevin (Oscarsson) otti alun varman päälle ja ajoi sitten eteenpäin ja voitti”, Stefan P Pettersson kertoi ATG:llä.

”Kitty on varmaan suosikki keskiviikkona, ja niin sen kuuluu ollakin. Mutta täytyy muistaa, että se on vasta 2-vuotias ja kilpailee ensimmäisen kerran täydellä matkalla. Tamma tuntuu treeneissä edelleen tosi hyvältä, ja toivon, että se riittää jälleen voittotaistoon”, Pettersson jatkoi.

Åbyn kohdelähtö aloittaa mielenkiintoisen 86-kierroksen. Jorma Kontio ja Melkko&Sorosen talli nähdään Åbyssä. Bästa Nesta sai harmillisesti takarivin lähtöpaikan.

Pronssidivisioona Åbyssä ja Diamantstoet Solvallassa päättävät 86-kierroksen. Melkko&Sorosen Vice Versa Diamant ja Hanna Lähdekorven Wish Me Magic ovat takarivissä Åbyssä.

Päätöskohde on varsinainen suomalaislähtö. Marko Korven valmentama Gala Journey lähtee voittojahtiin kolmospaikalta. Viime keskiviikkona ykkösen napannut Roni Paldanin Solar Wind sai eturivin uloimman lähtöpaikan. Onkel Investin The Primerose, Timo Nurmoksen Ivanka Amok ja Jonna Irrin Best In Show As ovat takarivissä.

Nähtävää ja pelattavaa on jo ennen 86-kierrosta. Åbyssä ajetaan myös 2-vuotislähtö. Huutokaupassa myytyjen lähdön voittaja saa 250 000 kruunua. Björn Goopin Elegance Kronos on mielenkiintoisin aloittaja. Jean-Pierre Barjon maksoi Muscle Hillin pojasta 1,4 miljoonaa kruunua.

Huutokaupassa myytyjen lähtöjä on myös 3-vuotiaille. Suomalaiskasvattajien Cabaret Artist ja Easypeasy Artist juoksevat tammalähdössä. Stall Zet osti Cabaret Artistin 480 000 kruunulla. Melkko&Sorosen It’s Peppertime on toisessa oriiden/ruunien lähdössä. 1,6 miljoonaa kruunua maksanut ori Jollywood juoksee ensimmäisessä 3-vuotislähdössä.

Toto-kohteisiin tästä