Toto86-ennakko: Tingsrydin mailin radalla ajetaan – Wolt lähtee reissuun

Jan-Olov Perssonin valmentama ja Mats E Djusen ajama Wolt sai eturivin uloimman lähtöradan 86-kuutosessa. Tingsrydissä lähtöpaikan merkitys tasoittuu, kun rata on mailin mittainen. Loppusuora on reilusti yli 200 metriä. Perssonin tallin toinen hevonen on Gott Klirr. Hudiksvallista matkaa Tingsrydiin on 800 kilometriä. Suosikit Brenne Odin, Reime Kongen ja Ramstad Kristian tulevat Norjasta.

”Olen aikaisemminkin kilpaillut Tingsrydissä. Järvsöfaks voitti siellä vuonna 2012 ja meni 18,4 mailin. Tingsrydistä soitettiin jo keväällä, he halusivat järjestää uudelleen kylmäverilähdön. Lupasin tulla mukaan. On mielenkiintoista nähdä, miten Wolt menee mailin radalla. Sitä on vaikea ennakoida etukäteen. Sama pätee Gott Klirriin”, Persson mietiskeli.

Kouvolaan ensin ilmoitettu Gooner lähtee suosikkina kultadivisioonaan, joka 86-nelonen. Matkana on Tingsrydin tapaan maili. Björn Goop ajaa Daniel Wäjerstenin valmennettavaa. Hell Bent For Am ja Harran Boko ovat kovia vastustajia. Jerry Riordanin 4-vuotias Dea Grif haastaa vanhemmat hevoset. Santtu Raitala ajoi tammalla viime syksynä Rooman Derbyssä.

”Viimeksi tuli työtapaturma. Ajoin liian kovaa ensimmäiseen kaarteeseen, ja normaalisti ravivarma hevonen laukkasi. Gooner on tuntunut treeneissä ihan hyvältä sen jälkeen. Sisäpuolella on hyviä hevosia, mutta Gooner tulee paikasta kuin paikasta”, Wäjersten totesi.

Onkel Investin Brilliantsky kilpailee 86-pelin avauskohteessa, joka on Klass I. Björn Goopin ajama 4-vuotias Brillantissimen poika tulee pikkutauolta. Ivory Am pääsee matkaan ykkösradalta.

