Toto86-ennakko: Valmentaja ja kuski uskovat Soundtrackiin - Hail Mary Elitloppetiin?

Kahdeksan hevosta kamppailee Elitloppet-paikasta 86-kuutosessa. Daniel Redénin Hail Mary sijoittui viime vuonna Elitloppetissa kakkoseksi. Se lähtee suosikkina keskiviikon kisaan. Timo Nurmoksen Brother Bill oli myös viime vuonna mukana, mutta se jäi karsinnassa viimeiseksi.

Hail Mary ja Brother Bill ovat keskiviikon suosikit. Vastus on tasokas. Ainakin Zacon Gio, Aetos Kronos, Ultion Face ja Unico Broline pystyvät kärkimatsiin. Sorbet voitti Meadow Roadin lähdön vuonna 2020. Nyt se hakee uutta menestystä 12-vuotiaana. Matkana on 1640 metriä, ja voittaja saa 100 000 kruunua.

”Hail Maryn kroppa ei ollut oikein lämmennyt vielä viimeksi Solvallassa. Sen huomasi pruuvistartissa, mutta mitä pidemmälle ilta eteni, niin hevonen tuli paremmaksi. Kotona treenissä hevonen on sen jälkeen mennyt askeleen tai kaksi eteenpäin”, Redén kertoi.

”Meillä on ollut treeniolosuhteet hankalat talven aikana, mutta nyt ne ovat olleet paremmat, ja hevoset ovat menneet eteenpäin. Brother Bill on treenannut vahvantuntuisesti. Se teki oikein hyvän hiitin viime torstaina. Viime vuonna, kun aloitimme, niin hevosella oli paljon energiaa, ja se painoi menemään. Nyt se on henkisesti kypsempi ja rauhallisempi ja juoksee kärryjen edessä suorassa. Tuntuisi, että se on vielä kehittynyt. En yllättyisi, vaikka se voittaisi heti, jos juoksu onnistuu hyvin”, Nurmos kertoi.

Nurmoksen Soundtrack starttaa 86-nelosessa. Valmentaja kehui hevosta kovasti jo ennen viime starttia, jonka se voitti. Myös ohjastaja Jorma Kontio uskoo hevoseen paljon. Soundtrack olisi hyvä varma 86-peliin, peliprosentit olivat maltilliset ainakin vielä tiistaina. Onkel Investin Ruffian on yksi vastustajista.

”Soundtrack on treenannut todella hyvin. Se näytti myös viimeksi, että sillä on luokkaa, joka kantaa pitkälle. Lähdön jälkeisissä treeneissä se on näyttänyt hyvältä, ja uskon, että lähtö vei sitä eteenpäin. Hevosen voittosumma on vielä sen verran pieni, että se pääsee kilpailemaan sopivissa lähdöissä. Soundtrack on meidän paras sauma keskiviikkona”, Nurmos totesi.

”Soundtrack on iso ja komea hevonen. Ehkä voisi sanoa harvinaisen isokoinen Ready Cashin jälkeläiseksi Se menee koko ajan eteenpäin ja tuntuu, että moottori voimistuu aina vaan. 2600 metrin matka sopii varmasti”, Kontio sanoi.

Fincumet Groupin Love No Pain juoksee Jägersrossa ajettavassa 86-ykkösessä. Onkel Investin Yohan Hills on 86-kakkosessa kasipaikalla. Melkko&Sorosen pystyvä Bovary Face on ysiradalla ja yllätysvalmis siltä paikalta.

Talli Hietsujen kasvattama Roofie juoksee Majstayern-lähdössä, joka on 86-seiska. Titania Hills on Onkel Investin kolmas hevonen, se kilpailee lähdössä 12.

Suomalaisjännitystä on jo ennen 86-kierrosta, kun Vegas Wania jahtaa voittoa Breeders Coursen karsinnassa.

Riina Rekilän Vegas Wania sijoittui viime vuonna 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningissä kolmanneksi ja voitti Vinterfavoritenin Solvallassa. Father Patrickin poika aloitti tämän kauden helmikuun alussa Solvallassa ja voitti.

Vegas Wania palasi radoille viime torstaina Seinäjoella ja otti ykkösen. Keskiviikkona se on selkeä suosikki. Stall Macapellin Kiwee (Fourth Dimension) ja Reijo Liljendahlilla vahvasti aloittanut Epsom As (Muscle Mass) ovat vastassa. Ehkä kovin haastaja tulee Alessandro Gocciadoron tallista. Eros Jet (Maharajah) on voittanut kolme viimeisintä starttiaan Italiassa. Tammojen Breeders Course -karsintoja ajetaan kaksi. Isopalkintoiset finaalit juostaan Elitloppet-viikonvaihteessa,

Toto-kohteisiin tästä