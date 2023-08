Toto86-ennakko Visby: Daniel Redénillä monta suosikkia

STL-divisioonat ovat jälleen illan kohokohtia. Kultadivisioonahevoset kisaavat 150 000 kruunun ykkösestä Gotlandslöpningenissä. Daniel Redénin Missle Hill on sopivassa seurassa ja nelosradalta selkeä suosikki Örjan Kihlströmin ajamana.

Redénin hevoset ovat menestyneet Visbyn kisassa mainiosti. Missle Hill voitti Gotlandslöpningenin viime vuonna. Perfect Spirit oli ykkönen 2019, Love Matters 2018 ja Whitehouse Express 2017. Kihlström on ajanut kaikkien voitot.

”Missle Hill tuli viimeksi Årjängissa tosi hyvin loppuun. Se on ottanut askeleita eteenpäin, kun vaihdoimme sille tallia kotona. Nyt tulee startteja vähän tiheämpään, mutta uskon sen sopivan. Missle Hill on aikaisemmin näyttänyt, että se viihtyy Visbyssä. Lähtörata on optimaalinen”, toiveikas Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.

Redénin valmennettavat ovat isossa roolissa myös muissa 86-kohteissa. Proximity starttaa Diamantstoetissa kakkosradalta. Madagascar on takamatkalla 4-vuotislähdössä. Father Patrickin poika on tehnyt kahdessa viime startissa vahvat juoksut.

Missle Hillin ohella parhaat voittosaumat löytyvät kierroksen päätöspuolen kohteista. Voittokone Hankypanky Pinkman on Redén-Kihlströmin ässä Klass I:ssä, joka ajetaan 86-kuutosena. In Love Mearas lähtee yhtenä suosikeista stayerlähtöön, joka on 86-pelin seiskakohde.

”Hankypanky Pinkman on ollut todellakin hyvä kaikissa meidän starteissamme. Se on lisäksi parantanut joka startissa ja tuntuu oikein vahvalta kotona vaativalla hiekkaradalla. Mikään ei viittaa siihen, että hevonen olisi huonompi kuin aiemmissa kilpailuissa”, Redén kertoi.

”In Love Mearas menee varmasti eteenpäin, kun sai viimeksi startin alle tauon jälkeen. Vaihdamme PG-kengät tavallisiin, ja uskon, että se auttaa vielä jonkin verran. Saatamme myös ajaa vedettävillä silmälapuilla tällä kertaa.”

Jorma Kontion ajamana hienosti menestynyt Filippa B.J. on 86-pelin avauskohteen yksi suosikeista. Sybille Tinterin valmentama tamma starttaa ysipaikalta pronssidivisioonassa, joka ajetaan mailin matkalla.

