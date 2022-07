Toto86 Eskilstuna: Suomalaistamma kohtaa kovat 4-vuotiaat – ”Pitkä matka on meille etu”

Häijään Oriaseman kasvattama tamma on menestyksekkään Ranskan turneen jälkeen kilpaillut Suomessa kolmesti ja voittanut joka kerta. Vermossa tuli ykkönen Derbyn Tammachampionissa ja Lahdessa Suur-Hollolan Best Princess -kisassa. Eskilstunassa Dusktodawn Boogie lähtee seiskaradalta ja kohtaa kovia oriita.

”Dusktodawn Boogie tuli Ranskasta kotiin huhtikuussa. Olemme ajaneet kolme lähtöä. Sopivissa seuroissa voitot ovat tulleet varmasti. Derby on tietysti se suuri maali, ja ajattelin ensin, että menemme suoraan karsintoihin Lahden kilpailun jälkeen. Mutta tamma tarvitsee todellisen tyhjennyksen ennen Derbykarsintoja, siksi lähden Ruotsiin. Päätös tuli ihan viime hetkillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Päätökseen vaikutti myös se, että tamma oli todella hyvä viime perjantain hiitissä. Hevonen pystyy avaamaan kovaa, Pekan (Magic Madonna/Korpi) kanssa avattiin Vermossa kymppiä. Taktiikka ratkeaa vasta startissa. Voi olla, että otan alun rauhallisesti ja ajan kovaa vasta viimeisen kierroksen. Pitkä matka on meille etu, Dusktodawn on mennyt sen varmasti useammin kuin muut tässä lähdössä. Vaikka tämä ei ole vuoden täkein lähtö, niin reipasta ajetaan. Tamma on hyvä reissaamaan, menemme Ruotsiin tiistaina päivälautalla. Saan itsekin samalla lomareissun”, Kenneth Danielsen kertoi.

Kentucky River on Per Nordströmin yksi Derbytoivoista ja suomalaistamman kova vastustaja.

”Tunsin jo aikaisin, että tämä on todella hyvä hevonen. Sitä on treenattu yhdessä Önas Princen ja Harran Bokon kanssa. Tämä lähtö sopii ajallisesti hyvin Kentucky Riverille. Derbykarsinnat ovat tulossa. Lähtörata on kohtalainen, ja hevonen on oppinut avaamaan paremmin. Lataan alussa ja ajan mielellään keulassa”, Nordström sanoi ATG:n haastattelussa.

Hienoja 4-vuotiaita riittää. Gennaro Casillon Italian ori Charliebrown Effe on Ruotsissa hurjastellut viisi voittoa vakuuttavaan tyyliin. Johan Untersteinerin Global Cashflow sijoittui viime vuonna Kriteriumissa kakkoseksi Francesco Zetin jälkeen. Adrian Kolgjinin kyvykäs Aquarius Face kiihdyttää matkaan ykkösradalta. Daniel Wäjerstenin L.A.Boko on kilpaillut 10 kertaa ja ollut aina kahden parhaan joukossa.

Eskilstuna Kommun -lähtö on avoimen luokan kisa, joka on 86-pelin neloskohde. Daniel Redénin Elitloppet-kakkonen Hail Mary starttaa ykkösradalta, se on kierroksen käytetyin varma. Diamanten on rinnalla. Timo Nurmoksen tallista tulee kaksi hevosta Seismic Wave ja Inti Boko.

Toto86-kakkosessa Juha Koskelan Evelyn Eagle on paalulla ja Lord de Veluwe takamatkalla. Nurmoksen valmentama Southwind Boko juoksee tammalähdössä, jossa ykkönen on 100 000 kruunua. Viimeksi tamma laukkasi heti lähdössä. Katja Melkon ja Janne Sorosen Samurai Comery kisaa 86:n päätöslähdössä, joka on mailin ryhmä. Samurai Comeryllä on mainio kakkosrata.

Toto-kohteisiin tästä