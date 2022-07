Toto86-Jackpot Solvallassa: Chicharita avauskohteessa – Ruger kierroksen pankki

Timo Nurmoksen valmentama 6-vuotias Chicharita juoksee tammojen mailin ryhmässä, joka aloittaa 86-pelin.

”Chicharita on hieno hevonen, joka kehittyi paljon viime vuonna. Se ei ole startannut pitkään aikaan. Mitään isoja vikoja ei ole ollut tauon syynä. Hevonen sai pitkän ja kunnollisen talvitreenin. Tähtäämme syksyyn, ja silloin tamman pitäisi olla huippukunnossa. Lähtörata on hyvä, ja Chicharita avaa hyvin. Mutta uskon, että tamma tarvitsee startteja, jotta kunto löytyy. Ilman kenkiä ajetaan, kuppilapuilla ja jenkkikärryillä”, Nurmos kertoi.

Nurmoksen tallista tulee kaksi muutakin isoa suosikkia. Mellby Jail starttaa kolmoskohteessa. ”Se on tosi iso hevonen, joka on ollut oikein hyvä kahdessa voittostartissa. Viimeksi Erik (Adielsson) sai hevosen hyvin liikkeelle auton takaa”, Nurmos totesi.

Patri Filatoffin ajama Invader Am kilpailee vitoskohteessa, joka on oppilaslähtö. ”Invader on tullut koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Viimeksi se oli tosi hyvä, kun voitti ylivauhtisen juoksun”, Nurmos sanoi. Taisto Koiviston General Moneymaker on yksi vastustajista. Marcus Lilius ohjastaa sitä.

Erik Lindgrenin Ruger on yksi kierroksen pankeista. Se juoksee seiskakohteessa ja lähtee tavoittelemaan uran yhdeksättä voittoa kolmosradalta. AMG Stablen Honey Adore voitti viimeksi, mutta se sai lähtöradan 12.

”Ruger on syntynyt Ahvenanmaalla. Ostin hevosen, kun se oli juossut koelähdön 2-vuotiaana. Ruger lähtee kovaa, ja viimeksi ajoin voiton keulapaikalta. Jos kaikki on kunnossa, meillä on hyvät mahdollisuudet, vaikka lähtö on nyt kova. Tavoitteena tai ainakin haaveena on kilpailla Rugerin kanssa Derbykarsinnoissa ”, Lindegren kertoi ATG:n haastattelussa.

Soila Polson kasvattama ja omistama Ecco Qui juoksee 86-kakkosessa. Kylmäverisiä nähdään 86-nelosessa. Härmässä kakkoseksi juossut Jan-Olov Perssonin Oppgårdsdrängen on selkeä suosikki.

Juhani Korhosen Bästa Nesta starttaa 4-6-vuotiaiden mailin ryhmässä. Jorma Kontio ajaa Melkko&Sorosen tallin 5-vuotiasta.

Diamantstoet päättää 86-kierroksen Smokewalleyn Southwind Boko lähtee paalulta tavoittelemaan 110 000 kruunun ykköstä.

Toto86-pelissä on jackpotrahaa 480 000 euroa.

