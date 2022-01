Toto86 Jägersro ja Solvalla, monta suomalaissaumaa kierroksella

Avauskohde juostaan Jägersrossa. 10 Maestro Crowe on palannut Petri Puron valmennukseen. Se oli kolmas joulukuun startissa, ja nyt voidaan odottaa vielä parempaa, vaikka sarjamääritys ei hevosta suosi. Risto Vähätalo kuuluu ruunan omistajaporukkaan. 12 Benjamin Evo on yksi vastustajista.

Hanna Lähdekorven 2 Mafioso Lynx on kolmoskohteessa mainiolla lähtöradalla kaksi. Kari Lähdekorpi on ruunan omistaja.

Antti Ruokonen on onnistunut erinomaisesti vitoskohteen 10 Beware Kronoksen kanssa. Hän on ajanut kolme starttia tuloksena kaksi voittoa ja kakkonen. Jerry Riordanin valmennettava starttaa vitoskohteessa takamatkan juoksuradalta.

Melkko & Sorosen 3 Samurai Comery kuuluu kuutoskohteen suosikkeihin. Volttilähtö ja pitkä matka sopivat ruunalle. Petri Salmelan 10 Zinco Jet on takamatkalta kova haastaja.

”Samurai Comery kohtasi viimeksi kovan vastuksen, mutta emme olleet ihan tyytyväisiä sen esitykseen. Pitäisi olla parempi tällä kertaa”, Katja Melkko uskoo tallin nettisivuilla.

Solvalla päättää kierroksen. Melkko & Sorosen 13 Vice Versa Diamant on 15 hevosen autolähdössä haastavalla paikalla, mutta saksalaisruunan luokka on kova. Iikka Nurmonen aloitti Ruotsin turnauksen voitolla maanantaina Rommessa. Nyt hän hakee menestystä 1 En Candy Tillillä. Credit Winnerin tytär voitti viime vuonna kuusi lähtöä.

”Vice Versa Diamantin laukkaan paloi viimeksi kakkossija. Toivomme, että hevonen on parempi, kun se sai startin alle. Aivan luotettava se ei ole. Ravatessaan koko matkan se on yleensä menestynyt. Ilman laukkoja se on huomioitava nytkin”, Melkko toteaa.

