Toto86 Lindesbergissä: Kotiradalta 3-vuotissuosikki - Kuislan Bubble Effe päälähdössä - Melkolta neljä hevosta

Fornaboda on idyllinen kesärata. Keskeinen sijainti houkuttelee usein valmentajia myös Solvallan alueelta kilpailemaan.

Fornabodan radalla on vain kaksi valmentajaa. Jimmi Ehlers on heistä toinen. Hänen tallistaan tulee 3-vuotislähdön suosikki Deeply Express, joka on aloittanut uransa kahdella voitolla. Readly Expressin poika pääsee mailin kisaan kakkosradalta. Melkko&Sorosen Patriot Ale on yksi vastustajista. Se sai harmillisesti kasiradan 86-pelin vitoskohteeseen.

”En haluaisi vaihtaa hevosta kenenkään kanssa. Deeply Expressillä on jättimahdollisuus voittoon”, Ehlers kertoi ATG:n haastattelussa. ”Testasin hevosta lähtöauton takana, ja se sujui ongelmitta. Kakkosrata ei ole ihan paras mahdollinen Fornabodassa, kun auto kiihdyttää nopeasti kurvin jälkeen. Mutta onneksi olemme valmiina kakkosradalla.”

Katja Melkon ja Janne Sorosen talli on isossa roolissa, kun Patriot Alen lisäksi kolme hevosta on viivalla 86-kohteissa. High On Pepper, Go Peppergirl, Vice Versa Diamant ja Patriot Ale ovat kaikki pystyviä menijöitä. Jorma Kontion ajamalla Vice Versa Diamantilla on ainakin ennakkoon parhaat menestymissaumat. Se starttaa 86-nelossa stayerlähdössä 40 metrin takamatkalta. Lähtö on erittäin tasainen. Kai P Jussilan Lukaku di Quattro lähtee perusmatkalta.

Reima Kuisla on 5-vuotiaan Bubble Effen uusi omistaja. Italialaisori kilpailee Lindesbergin Toto86-kierroksen päätöslähdössä Alessandro Gocciadoron ajamana.

”Hevonen on ilmoitettu keskiviikoksi Lindesbergiin. Sillä on ykkösrata. Ajamme sen startin, ja sen jälkeen on tarkoitus, että hevonen tulee Suomeen ja kotitalliin”, Kuisla kertoi.

Bergslagsloppet juostaan mailin matkalla, voittaja saa 125 000 kruunua. Kovaa avaava Chapuy on kolmosradalla. Elitloppetissa juossut Snowstorm Hanover on Chapuyn vierellä ja lähdön suosikki. Timo Nurmoksen Inti Boko pystyy paljoon, mutta kasirata on hankala. Petri Salmelan Makethemark ja Daniel Wäjerstenin Seinäjoen kakkonen Esprit Sisu ovat takarivissä.

