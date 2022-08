Toto86 Mantorp: Click Bait jättisuosikki, Liljendahlilla hyviä menestyssaumoja

Stefan Melanderin Click Bait oli Elitloppet-karsinnassa kakkonen Don Fanucci Zetin jälkeen ja sijoittui finaalissa viidenneksi. Viimeksi se sai raskaan juoksun Hugo Åbergs Memorialissa. Nyt ei vastaavan tason hevosia ole vastassa, ja Per Lennartsson saa kaasutella voittoon. Mika Forss ajaa Finlandia-kolmosta Gareth Bokoa, joka hyvästele Pohjolan ja suuntaan Unkariin tämän startin jälkeen.

Reijo Liljendahlin lahjakas Dorothea Mil on yksi mahdollinen menestyjä tasaisessa 3-vuotiaiden tammojen BC-alkuerässä, joka on 86-kakkonen. Per Lennartssonin ajama EL Titanin tytär lähtee takarivistä.

”Viimeksi juoksusta tuli vähän erikoinen, emmekä saaneet oikein mahdollisuutta lopussa. Tamma on saanut kunnon treenijakson, kun tähtäin on syksyssä. Uskon, että se on toisten takaa jopa parempi kuin keulasta, joten paikka on ihan okei. Jatkamme ilman kenkiä”, Liljendahl kertoi.

Hannu ja Mikko Laakkosen Rocket Tile arvottiin 3-vuotiaiden oriiden/ruunien BC-sarjaan radalle 12. Lähtö on 86-pelin seiskakohde. Liljendahlin valmentama Muscle Hillin poika kuuluu suosikkeihin paikasta huolimatta. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe on yksi haastajista.

”Rocket Tile ei saanut viimeksi parastaan irti. Nyt on startti lähempänä. Paikka on yönmusta, mutta uskon, että hevonen tekee hyvän suorituksen, emmekä lähde lyötyinä matkaan. Saatamme kokeilla jotain silmälappuja, jotta saisimme hevosen terävämmäksi”, Liljendahl sanoi.

Onkel Investin Roubine hakee ykkösradalta voittoa 4-vuotiaiden tammojen BC-lähdössä valmentajansa Björn Goopin ajamana. Lähtö on 86-pelin vitoskohde.

Onkel Investin Agassi Broline on takarivissä 4-vuotiaiden oriiden/ruunien lähdössä, joka päättää 86-kierroksen. Goopin ajama Trixtonin poika on voittanut uransa 10 startista puolet.

AMG Stablen kasvattama ja omistama Ringo Adore juoksee illan avauslähdössä. Liljendahlin valmentama 3-vuotias Trixtonin poika aloitti uransa voitolla ja tuloksella 14,5/2140m Solvallassa kesäkuussa.

