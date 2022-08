Toto86 Solvalla ja Åby: Nousevatko takamatkan hevoset kärkeen päätöskohteessa?

The Owners Trophy päättää T86-kierroksen, ja voittaja saa 200 000 kruunua. Markus B Svedbergin Kimi Di Quattro ja Hanna Lähdekorven Wish Me Magic ovat paaluhevosten kovimmat. Victor Rosleff ajaa Kari Lähdekorven omistamaa ruunaa. Wish Me Magic on mennyt hienosti 75-lähdöissä.

Takamatkalta starttaavat kokeneet jyrät Phoenix Photo, Antonio Trot, Zarenne Fas ja Beartime. Jos matkalla pidetään vauhtia, ehtivät kultadivisioonalaiset Solvallan pitkällä loppusuoralla korkealle. Timo Nurmoksen Antonio Trot pystyy kovaan loppuvetoon ja voi hyvin voittaa Claes Sjöströmin ajamana. Jerry Riordanin Zarenne Fasin luokka tiedetään. Vuoden 2020 Finlandia-voittaja pystyy lennähtämään voittoon. Erik Adielssonin ajama Phoenix Photo oli kesäkuussa Bodenin miljoonalähdössä kolmas.

”Tämän luokkaista hevosta ei koskaan saa unohtaa. Phoenix Photolla on uskomattoman hieno asenne kilpailla, se ei anna koskaan periksi. Norrbottens Stora Prisissä Bodenissa hevonen spurttasi parhaiten ja oli kolmas. Sen jälkeen se oli kipeä, ja Halmstadin startin saamme unohtaa. Phoenix Photo on treenannut sen jälkeen hyvin, mutta varmaksi en uskalla sitä vielä suositella”, valmentaja Svante Ericsson kertoi ATG:llä.

Menhammar Stuterin Fillies and Mares -lähdön paras saa 125 000 kruunua. Lähtö ajetaan 86-kuutosena. Eric Martinssonin Parfait A.F. pyrkii paalulta karkuun. Jonna Irrin Best In Show As ja Timo Nurmoksen Queen Ratzeputz ovat 20 metrin takamatkan vahvimmat. Stefan Melanderin Digital Class yrittää ehtiä 40 metrin takamatkalta voittotaistoon.

Åby aloittaa T86-kierroksen. Ulf Stenströmerin Calamari on yksi kierroksen pankeista. Se hakee jo kauden neljättä voittoaan.

