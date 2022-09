Toto86 Solvalla ja Åby: ”Olin erittäin tyytyväinen hevosen suoritukseen viime startissa”

Keskiviikon suurin suomalaismielenkiinto on 86-pelin kuutoskohteessa 15 hevosen autolähdössä. Hannu ja Mikko Laakkosen Highway To Hill palasi viimeksi vuoden tauolta ja oli heti hyvä kakkonen. Reijo Liljendahlin tallin lahjakkaalta Muscle Hillin pojalta voidaan jo odottaa voittoa.

”Olin erittäin tyytyväinen hevosen suoritukseen viimeksi melkein vuoden kilpailutauon jälkeen. Emme olleet erityisesti kovasti viimeistelleet hevosta ennen sitä starttia. Se on mennyt startin jälkeisissä treeneissä edelleen eteenpäin. Olen ajanut vähän reippaammin, ja nyt se on jo valmis vahvaan suoritukseen. Lähtörata on hyvä, ja Highway To Hill pitää huomioida aikaisin peleissä”, Liljendahl sanoi.

Count’s Pride Pokalen on 3-vuotiaiden oriiden/ruunien kilpailu ja 86-pelin vitoskohde. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe (Bold Eagle) on yksi suosikeista ja starttaa radalta yhdeksän. Lähtö on erittäin tasainen. Suosikkeihin lukeutuvat Dunga (Pascia’ Lest) ja Bellissimo Face (Raja Mirchi) ovat eturivin uloimmilla lähtöradoilla.

Toto86-pelin aloittavan tammojen Quick Pay Pokalenin suosikit tulevat Norjasta. Frode Hamren jenkkitammat Tipsy Bartender (Bar Hopping) ja Dixiechick Hanover (Cantab Hall) ovat menneet lupaavasti. Kaksikko kohtasi heinäkuussa Axevallassa, silloin Tipsy Bartender voitti.

S:t Leger on 4-vuotiaiden 3140 metrin voimainkoitos. Se ajetaan 86-pelin seiskakohteena. Hevosia on neljällä paalulla. Perusmatkalta starttaavat Oblivion, Hawker Typoon ja Eagle Rock, voittaja voi löytyä tästä kolmikosta. Adrian Kolgjinin Akilles Face laukkasi harmillisesti Derbykarsintojen loppusuoralla. Se jaksaa matkan ja voi hyvin menestyä Åbyssä. Tanskalaisen Jeppe Juelin norjalaishevonen Fortnite on kyvykäs, mutta laukkaherkkä. Ravatessaan se voi riittää korkealle. Ykköspalkinto on 150 000 kruunua.

”Fortniten kunto on hyvä, ja uskon hyvään suorituksen. Hevonen on laukannut paljon hyviä sijoituksia. Kykyjä sillä on vaikka mihin. Matkan se myös selvittää”, Sarah Bäckman Juelin tallilta kertoi ATG:n haastattelussa.

Laakkosten hevosia kilpailee myös illan avauslähdöissä. 3-vuotias Nice To Know (Knows Nothing-Metior Easy) aloittaa uransa. Highway To Hillin veli All Or Nothing (Knows Nothing) juoksee 3-vuotislähdössä. Onkel Investin Ruffian (Orlando Vici) kisaa enintään 75 000 kruunua voittaneiden 3-vuotislähdössä.

