Toto86 Solvalla ja Bergsåker: Suomalaisvoitto päätöskohteessa?

Iiro ja Joonas Uutisen Beat It (Broadway Hall) pääsee matkaan ykköspaikalta. Petri Salmelan ja kumppaneiden omistamat Joy Sisu (Brillantissime) ja Quantity Of Time (Victor Gio) ovat radoilla 2 ja 3. Stall Nikkasen Månskenstösen (Bird Parker) kehittyy koko ajan ja kohtaa nyt ikäluokkafinaaleissa juosseita kilpasiskoja. Suomalaisporukan kasvattama ja omistama Lilian Young (Maharajah) juoksi viimeksi Breeders’s Crownin finaalissa.

Beat It, Joy Sisu ja Lilian Young keräävät paljon peliprosentteja. Timo Nurmos on kehunut pitkään Beat Itiä. Suurissa finaaleissa on tullut laukkoja. Ravatessaan Beat It voi voittaa keskiviikkona. Joy Sisu lähti kovin odotuksin Breeders’ Crownin välieriin. Tamma laukkasi, mutta teki sen jälkeen hurjan juoksun. Myös Joy Sisu on ihan mahdollinen menestyjä keskiviikkona. Lilian Young jäi Breeders’ Crownin finaalissa pussiin ja voimia jäi käyttämättä. Jos Jörgen S Eriksson löytää takarivistä sujuvat ajolinjat, voitto ei yllätä.

Kriterierevanschen on avoin 3-vuotislähtö. Daniel Redénin Ante La Roque (Uncle Lasse) sijoittui Kriteriumissa kolmanneksi. Se on kasipaikaltakin yksi suosikeista. Timo Nurmoksen Excusez Moi (Readly Express) omaa aivan hurjan kapasiteetin ja voi voittaa. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe (Bold Eagle) on kakkosradalla.

Toto86-kierroksen yksi suurimmista suosikeista starttaa heti avauskohteessa. Oskar Kylin Blomin Kia Ora tulitti viimeksi mailin aikaan 10,5a. Sitä ennen se juoksi Tammojen Ruotsin mestaruudessa, jossa tuli seiskasija. Kylin Blomin tallin hevosia kilpailee sekä Bergsåkerissa että Solvallassa, yhteensä 6.

”Kia Ora teki viimeksi kanuunajuoksun ja on tuntunut tosi hienolta jo pitkään. Myös sen jälkeen kotona tamma on treenannut hyvin. Voltin kakkosradan ei pitäisi tuottaa ongelmia. Kia Ora osaa voittaa keulasta ja selästä”, Kylin Blom sanoi ATG:n haastattelussa.

Solvallassa kilpailevista M.T.Ravishing on Diamantstoetin suosikki 86-kuutosessa. ”Olemme tähdänneet tähän lähtöön. Saimme hyvän lähtöpaikan ja hyvän kuskin. Jos Erik (Adielsson) löytää hyvät selät, niin tamma on vahva loppukirissä”, Kylin Blom jatkoi.

Kristiina Ertolan kipparoiman Big Dream Teamin 3-vuotias Live to Tell (Villiam) aloittaa uransa Solvallan avauslähdössä. Smokevalleyn Southwind Boko ja Onkel Investin Roubine iskevät yhteen 4-vuotiaiden tammojen lähdössä. Onkelin Yohan Hills (Trixton) juoksee ST:n 3-vuotislähdössä. Tamara Skutnabbin Empir Brick sai takarivin lähtöpaikan Bergsåkerin Klass II-sarjassa. Roni Paldanin Solar Wind on takamatkalla Solvallan Diamanstoetissa.

Keskiviikon tähtilähtö nähdään Bergsåkerissa jo ennen 86-kierrosta. Gunnar Melanderin Månlykke A.M. palaa kilparadoille. Vastus on kovaa luokkaa. Gorm on hurjassa kunnossa. Mailin matka ja volttilähtö sopivat sille hyvin. Ruotsin tammojen ykkönen Stjärnblomster kohtaa nyt urospuoliset, mutta Jan-Olov Perssonin suojatti on voittovireessä.

