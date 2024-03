Toto86 Solvalla ja Bjerke: Relevant Stride ja Southwind Boko Solvallan suomalaissuosikit

Team Melkko&Sorosen Relevant Stride sai hyvän nelosradan Solvallaserien150-finaaliin (86-2). Maharajahin 4-vuotias tytär jahtaa seitsemättä peräkkäistä voittoa Jorma Kontion ajamana. Petri Salmelan tallin Wille’s Shaman oli karsinnassa kakkonen ja on nousukunnossa.

”Relevant Stride voitti viimeksi voimia jäljellä. Tamma on tehnyt hyviä juoksuja niin keulasta kuin selästä. Monipuolinen hevonen, joka kehittyy koko ajan. Treeneissä hevonen tuntuu kuntonsa puolesta entistä paremmalta. Olemme optimistisia ennen starttia”, Katja Melkko kertoi tallin vihjesivuilla.

Timo Nurmoksen valmentama Southwind Boko palasi voittokantaan viimeksi Solvallaserien650-karsinnassa. Nyt se on yksi suosikeista finaalissa (86-6) Magnus A Djusen ohjastamana. Vastus on kova J.J.Another Vinnin ja Juristan johdolla.

Southwind Bokon on ilmoitettu juoksevan ilman kaikkia kenkiä. Smokewalleyn omistama tamma on ottanut suurimman osan voitoistaan kengittä.

”Southwind Boko kehittyi uskomattoman paljon viime vuonna ja voitti seitsemän lähtöä. Tamma voitti viime vuonna ajalla 11,0 ja viimeksi se meni tahmaisella radalla 13,0 johtavan rinnalta. Hevonen oli joutunut ottamaan vähän rauhallisemmin ennen viime starttia, kun sillä oli kaviopaise. Uskon, että startti vei hevosta eteenpäin. Nyt on lähtörata ikävä, mutta hevonen on hienossa kunnossa. Vaikka se on mennyt hokeilla hyvin, niin ilman kenkiä tuo siihen vielä paljon etua lisää”, Nurmos sanoi.

Elina ja Tuomas Pakkasen tallin Jopp sai Solvallaserien350-finaaliin lähtöradan 12. Mika Forss yrittää löytää reitin menestykseen. Nurmoksen Mister Jupiter on tiukka vastustaja.

Bjerken 86-kohteet aloitettaneen Frode Hamren tahdissa. Tallin kaksikko 86-ykkösessä, Princess Olivia ja Blue Spirit, on mennyt vahvasti viime kilpailuissa. Frode itse ajaa Blue Spiritillä ja Vidar Hop Princess Olivialla. Myös 86-seiskassa Hamrella on hyvät mahdollisuudet. Emma Talking ja Take My Name kuuluvat suosikkeihin.

Hamre kertoi travronden.se:n haastattelussa, että avauskohteessa Princess Olivialla on paremmat mahdollisuudet kuin Blue Spiritillä, mutta Princess Olivian ykkösrata huolestuttaa, se ei ole nopea alussa. Seiskakohteessa Emma Talking on tallin ykköshevonen.

Melkko&Sorosella on kaksi hyvää menestyssaumaa jo ennen 86-kohteita. It’s Peppertime starttaa ykkösradalta kakkoslähtönä ajettavassa 2140 metrin ryhmässä. Xanthis Hilton ja Einari Vidgren Oy:n Global Classified ovat kovia vastustajia.

”It’s Peppertime voitti viimeksi V75-lähdön helpolla tyylillä. Nyt lähdössä on vähän vastustajia, mutta lähdön taso on korkea. Hevonen ei pysty hyödyntämään ykkösrataa, mutta tästä saamme varmasti kärkipään sijoituksen. Seuraavaksi kilpailemme 75-finaaleissa Solvallassa”, Melkko sanoi.

Mr Reddington juoksee kolmoslähdössä. Se aloitti Melkko&Soroselta kakkossijalla. Nyt voi olla jo voiton vuoro, ruunalla on juoksurata 2140 metrin volttilähdössä. Jorma Kontio ajaa. Petri Salmelan Blinding Light palaa tauolta ja on mielenkiintoinen vastustaja.

”Mr Reddington lähti viimeksi hyvin volttilähdössä, mutta se yritys palautetiin. Hyväksytyssä lähdössä tuli laukka. Hevonen teki uskomattoman juoksun laukan jälkeen ja meni ohi voittajasta heti maaliin jälkeen. Ravia mennessään Mr Reddington on mukana voittotaistossa”, Melkko uskoi.

Riikka Avotien kasvattama Venome on yksi suosikeista 3-vuotislähdössä, joka ajetaan ennen 86-kohteita. Erik Adielsson jatkaa Viktor Lyckin valmentaman Varennen pojan kärryillä. Marko Kreivin Pure Eliza (Brillantissime) on yksi vastustajista. Kreivin Pure Keyla (Love You) starttaa illan avauslähdössä, joka on ST:n Nuorten sarja 3-vuotiaille tammoille.

Toto-kohteisiin tästä