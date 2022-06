Toto86 Solvallassa: Redénillä suosikit, Irrillä yllätyssauma

Nelivuotiaiden Prix Readly Expressin voittaja saa 600 000 kruunua. Daniel Redénin Kriteriumin ykkönen Francesco Zet aloitti tämän vuoden Kungapokalenin voitolla. Huippuori on suursuosikki jälleen, peliprosentit olivat tiistaina 75. Nelospaikalta odotetaan vain voittoa. Timo Nurmoksen valmentama Ready Cashin poika Mister Invictus on lupaava menijä, joka aloittaa kautensa. Viime vuonna se selvitti tiensä Kriteriumin finaaliin, jossa tuli laukka.

Första Jubileumstest on yksi keskiviikon huipennuksista. 5-vuotiaiden lähtö juostaan seiskakohteena. Redénin Mister Hercules, Alessandro Gocciadoron Bepi Bi ja Nurmoksen Marion Fouty Bon ovat viivalla. Bepi Bi voitti Sweden Cupin karsinnan ja finaaliin.

Nelivuotiaat tammat kisaavat 400 000 kruunun ykkösestä Prix Diana Zetissä, joka päättää 86-kierroksen. Redénin talliin voi mennä voitto myös omassa lähdössä. Glamorous Rain on suosikki kolmosradalta. Vierestä starttaava Fredrik Perssonin Deborah S.H. kukisti Glamorous Rainin Åbyssä ja on taas vaarallinen.

”Deborahille sopii hiekkaratavalmennus hienosti, ja se tuntuu todella hyvältä. Tulen lataamaan alussa kaiken ja yritän päästä Glamorous Rainin ohi. Ajan voitosta, vaikka Stochampionat-kilpailu lähestyy”, Persson kertoi ATG:n haastattelussa.

Jonna Irrin tallista kilpailee kaksi hevosta. Best In Show As on avauskohteessa, joka on mailin voltti. Tammalla on mielenkiintoinen lähtörata kahdeksan. Jorma Kontio ajaa. Majestic Man viimeistelee kuntoaan Suur-Hollolaan 2140 metrin volttilähdössä, joka on 86-pelin kuutoskohde. Taneli Säteen ajama ruuna lähtee takamatkalta.

”Best In Show Asilla oli viimeksi vähän huonoa tuuria, eikä se saanut vapaata lopussa, voimia jäi käyttämättä. Olen tosi tyytyväinen hevoseen, se on hienossa kunnossa. Volttistartti on kysymysmerkki, mutta lähtörata on sopiva. Jos tamma vain suostuu lähtemään ravia, se nousee korkealle. Solvallassa ajetaan tavallisilla kärryillä, kun on volttilähtö. Kaikki kengät otetaan pois”, Irri totesi.

”Toissa kerralla Finlandia-ajossa Majestic Man joutui aloittamaan liian kovaa. Viimeksi Örebrossa loppumatkan vauhti oli niin kovaa, että nelossija oli ihan hyvä. Taisto sai pienen tauon viime startin jälkeen, mutta on taas treenannut hyvin. Suur-Hollolaan on tähtäin, hevonen tarvitsee tämän lähdön ennen sitä”, Irri kertoi.

Nurmoksen tallista kilpailee kaksi suomalaisporukoiden hevosta. Kakkoskohteen Velvet Gold ja kolmoskohteen Decathlon lähtevät kumpikin takarivistä, mutta kuuluvat suosikkeihin.

