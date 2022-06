Toto86 - Vaggeryd: Gocciadoron hevosilla ratkaisun avaimet

Alessandro Gocciadoron tallista saapuu Vaggerydiin kaksi hevosta, joita Björn Goop ajaa. Cinderella Jet hurjasteli viimeksi Elitloppet-perjantain avauslähdön voittoon. Goop lähtee Pine Chipin pojan kanssa hakemaan voittoa kolmosradalta kuutoskohteessa. Taisto Koivisto ja General Moneymaker kuuluvat haastajiin. Claes Svenssonin ajama ruuna oli mainio Uumajan voittostartissa ja on huomioitava mielimatkallaan maililla.

Päätöskohteen 9 Cobra on Gocciadoron toinen hevonen. Sillä on mailin ryhmässä takarivin lähtöpaikka, mutta seura näyttää erittäin sopivalta. Cobra kiertää takaakin voittoon.

Gocciadoron kommentteja viikon starttihevosista voi lukea Sulkysportin sivuilta. ”Cinderella Jet on mennyt hyvin Ruotsin starteissa, ja odotan sen vielä parantavan. Olemme ottaneet rauhallisesti viime startin jälkeen, sillä tärkeintä on pitää hevonen hyväkuntoisena. Björn Goop tuntee Cobran, hän voitti sillä viimeksi. Lähtörata on hankala, sillä Cobra on parhaimmillaan vapaalta radalta. Uskon kuitenkin, että Goop osaa hoitaa homman myös takarivistä.”

Goopilla on hyviä saumoja myös oman tallin hevosilla. 6 Honky Tonky Tour on kakkoskohteen selvä suosikki. 4-vuotias tamma on kilpailut vasta 4 kertaa. Kokeneempi Håkan K Perssonin X.Y.Diamant on takarivistä kova uhkaaja.

Goopin Destiny Effe on ST:n Nuorten sarjan selvä suosikki. Bold Eaglen 3-vuotias poika lähtee metsästämään kolmatta peräkkäistä voittoa seiskaradalta. Christoffer Erikssonin 2 Organzza on aloittanut uransa myös hienosti ja on vaarallinen vastustaja.

