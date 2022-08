Toto86 Visbyssä: ”Makethemarkin treenit sujuneet hyvin”

Petri Salmelan valmentama huippuori on kilpaillut viisi kertaa pitkän tauon jälkeen. Don Fanucci Zetin voittamasta Bodenin miljoonalähdöstä tuli vitossija. Lindesbergissä ori oli kolmas, edellä Bubble Effe ja Esprit Sisu. St Michelissä tuli kakkonen Run For Royaltyn jälkeen. Jos suunta jatkuu nykyisenlaisena, niin Mikkelin jälkeen on vuorossa voitto Visbyssä. Ulf Ohlsson ohjastaa.

Visby kerää joka vuosi hyvät hevoset pääkilpailuunsa. Zarenne Fas voitti Santtu Raitalan ajamana Finlandian 2020. Mats E Djuse lähtee Riordanin tallin tähdellä kakkosradalta. Daniel Redénin Missle Hill joutuu lähtemään kasipaikalta. Örjan Kihlström palaa muutamaksi päiväksi Amerikasta takaisin Ruotsiin ja ohjastaa tuttua Muscle Hillin poikaa. Mika Forss ajaa Jörgen Westholmin Remarkable Feetillä, jolla on sisärata. Makethemarkin lähtörata on seitsemän.

Makethemark sijoittui viime vuonna Visbyssä kolmanneksi, Zaccaria Bar oli ykkönen. Mikkelin kakkosen myötä Makethemarkin voittosumma meni yli 12 miljoonan kruunun.

”Makethemark on ollut tosi hyvä kolmessa viime startissa. Bodenissa ja Lindesbergissä jäi voimia vähän varastoon. Uskon, että Mikkelissä olisimme voittaneet, jos olisimme saaneet kunnolla kiritilaa lopussa. On tosi mukavaa, että hevonen on tullut takaisin. Treenit ovat sujuneet tosi hyvin viime startin jälkeen. Jatkamme samalla balanssilla kuin aiemmin, kengät ovat pois edestä ja takana on kärkikengät”, Salmela sanoi.

Salmelan tallista starttaa kaikkiaan neljä hevosta 86-kierroksella. B.W.L.Fighter on kolmoskohteessa loistopaikalla ykkösradalla. Djang Limit starttaa takamatkalta neloskohteessa. Lupaava 4-vuotias Impressive Sisu on kakkosradalla vitoskohteessa.

”B.W.L.Fighter on nyt tullut paremmin loppuun, mutta sen on vaikea riittää voittoon. Djang Limitillä on ollut parissa viime startissa vähän huonoa tuuria. Rauhallisena ollessaan se on ihan kyvykäs hevonen, mutta vaikea sanoa, kun en oikein tunne vastusta. Impressive Kempin vaisuun esitykseen viimeksi en ole löytänyt selitystä. Se ruunattiin talvella ja tuli viimeksi pitkältä tauolta. Ehkä se oli vain liian innokas. Nyt on startti alla, mutta huippukunnosta saattaa puuttua vielä hieman”, Salmela selvitti.

