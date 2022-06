Kesäyön on onni omanani

Millaistahan se olisi, jos meillä olisi aina nämä pitkät valkeat yöt? Kuinka hyviä ratsastajia me kansakuntana olisimme? Kuinka paljon aitoja olisimme rakentaneet? Kuinka hyvässä kunnossa me olisimme kaikkien niiden myöhäisillan lenkkiemme jälkeen? Ja kuinka univelkaisia me olisimme, kun pimeys ei koskaan työntäisi meitä peiton alle ja piirittäisi meitä sohvan nurkkaan, pakottaisi lepäämään?