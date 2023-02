Kolumni: Kohtuullisuutta – "Tällä hetkellä on mahdotonta nähdä yhtenäistä hevosalaa"

Lääke ahdistukseen on ja ei ole hevonen. Hevonen ei mieti sotaa, eikä se postaile mielipiteitään, joita olisi myrkyllisesti vastustettava. Hevonen ei ole netissä, vaan tässä. Hevonen on hetkessä ja se vaatii olemaan hetkessä. Se haisee hevoselta, se on iso, ja jotain hyvää se ihmiselle tekee. Ratsastaminen, hevosen kouluttaminen, ja ratsastajien opettaminen vievät fllow´hun.