Ei rumpubassoa kür-musiikiksi - suunnitelmat selvillä junioriratsastaja Mette Kauppilalla

Haminasta Hyvinkäälle

Välimatkaa oli melkoisesti, sillä aiemmin Kauppilat asuivat Haminassa, jolloin ajettavaa kertyi yli 300 kilometriä suuntaansa.

"Kävin sillä lailla, että olin pidempiä aikoja kerrallaan, kahta viikkoa ja näin", Kauppila kertoo. "Mutta sitten koulujutut alkoi viedä enemmän aikaa, vaikka en lukioon halunnutkaan mennä, vaan kauppaopistoon."

Kauppaopisto valikoitui osittain siksi, että ratsastaja saisi loppututkinnon, ja hyvän peruspohjan, joka ei vie ihan kaikkea aikaa. Valinta tuntuu osuneen oikeaan.

"Kauppaopisto on aika helppo, ja kirjanpito on itse asiassa ihan jees hommaa", hän kertoo tyytyväisenä. "Myös palkanlaskenta on kivaa."

Pari vuotta sitten perhe muutti Hyvinkäälle, josta Erkylä ei ole kaukana. Erkylässä vaikuttaa Jonna Aaltonen, josta tuli Kauppilan valmentaja.

Vaikka Kauppila on vasta 17, ajokortti hänellä on ollut jo viime marraskuusta. Sen hän sai poikkeusluvalla, jotta pääsee ajamaan kotoaan tallille.

"Pikku hiljaa Jonnasta tuli mun valmentaja, mutta edelleen olen tekemisissä myös Annan kanssa", Kauppila kertoo. "Välimatka on tehnyt tehtävänsä."

Hän tähtää ratsastuksessaan ylös. Niin ylös kuin mahdollista.

"Haluatko lyhyen vai pitkän tähtäimen suunnitelman?" hän kysyy ja vastaa samantien. "Tänä vuonna junnujen EM:iin ja jossain vaiheessa olympialaisiin ja kaikkiin muihin isompiin."

EM:iin mentäessä Suomessa kisataan niitä luokkia mitä on, ja kisamatka toukokuussa Tanskan Aalborgiin ja Viron Pärnuun ovat myös kalenterissa.

"Katsotaan nyt, ketkä pääsee. Ei sinne Tanskaankaan ole suomalaisille kai kuin kolme junnupaikkaa."

Mitä on työn alla ratsastuksessa?

"Just eilen puhuttiin Jonnan kanssa, että mun hevoset osaa kaikki liikkeet tosi hyvin. Tärkeintä on vaan ratsastaa ne kunnolla läpi."

Fysiikkatreeni ja salillakäynti kuuluvat asiaan, ja myös Kauppilan ohjelmaan.

Shanian kür-ohjelma valmisteltiin Jonna Aaltosen kanssa, Donna Lottchenin ohjelma on Anna von Wendtin johdolla tehty. Kauppila kuuntelee paljon musiikkia suomipopista räppiin ja teknoon, mutta kürin tekemisen hän on jättänyt valmentajilleen, koska he tietävät paremmin mitä tuomarit todennäköisesti haluavat kuulla.

Eli ei rumpubasso-konemusiikkia kür-ohjelmaan?

"Joo, ei. Jotain pirteää ja iloista!" Kauppila nauraa.