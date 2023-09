Hiljaista voimaa - "Riittää, että vain on" - Hanne-Mari Kiuttu on opetellut elämään hetkessä

Perhe on hevoset

Elämä on juuri nyt hyvää. 49-vuotiaalla Kiutulla ei ole perhettä, jos ei sellaiseksi katsota hänen kahta hevostaan.

”Mulla on työpaikka. Mä pystyn maksamaan näiden mun kahden hevosen tallipaikat. Välillä kilpailen. Vähän valmennan välillä. Arvostelen. Asiat ovat hyvin!”

Kiutulla on tällä hetkellä kaksi hevosta. 11-vuotias GP-hevonen Cherubin, syntymänimeltään Cantara’s Surprise, jonka isä on tuntematon ja emä Diamond Hitin tytär Cantara.

Chérubin on kilpailunimi, sillä nimen vaihtaminen kokonaan ei onnistunut. Ruuna on vahinkovarsa ja matkustanut äitinsä mukana sikiönä Saksasta. Tarina kertoo, että isä on nykyinen ruuna nimeltään Campari, jonka isä on Emma Hindlen ratsastama GP-ori Chequille Z (Caretano Z), joka oli karannut yöllä tallissa tamman karsinaan.

Surprise kertoo siitä, että liittyy siihen, kun varsa tammikuun lopussa syntyi talviseen Liminkaan.

Toinen hevonen viisivuotias omakasvatti Fabergé HMK (Furstoil Carrus – Fidertanz).

Kiuttu on viime vuosina opiskellut tuomarina eteenpäin ja kurssit ja kokeet ovat vaatineet paljon matkustelua Euroopassa. Hän on kansainvälinen level 2 -tuomari, entinen kolmen tähden tuomari.

Kursseihin hän on saanut avustusta seuralta, liitolta ja KorKilta, mutta pääosin matkat on pulitettu omasta pussista. 8000 euroa meni, mutta harrastus on rakas ja tärkeä.

Uusien asioiden opetteleminen on Kiutun elämänasenne. Sillä tavalla hän nousi ensimmäisen hevosensakin Rodinin (Roi du Ballet – Domplatz) kanssa sinne, mihin lopulta pääsi. Opiskeli ja opetteli asiat itse. Rodinin hän oli nähnyt jollakin videolla varsana parin muun hevosen kanssa. Muut hevoset laukkasivat, tämä meni passagea.

”Ostin itselleni syntymäpäivälahjaksi kolmevuotiaan hevosen.”

Heikki Haapalan Kiuttu mainitsee aiemmaksi valmentajakseen. Haapala oli valmentanut häntä jo Oulussa ennen muuttoa opiskelemaan Turkuun opiskelemaan.

Rodinista tuli sen ajan Suomen huippuja. Hevosella sattui olemaan synnynnäisesti hyvä ratsastettavuus, sen Kiuttu tajusi myöhemmin ja tietää osoitteenkin mistä se tulee: emästä Daschasta (Domplatz).

Kaikki hevoset on hankittu nuorina, koska valmiimpiin ei ole ollut varaa.

”En halunnut maksaa ratsutusta, koska halusin saada itse sen opin. Vanhempaa hevosta en pystynyt ostamaan, koska mulla ei ollut rahaa. Rodin oli kylläkin ystävälläni Marjukka Mannisella ratsastettavana, kun viimeistelin opintojani.”