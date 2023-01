Peterina Hakanen ja Mike Mihaita Kuva: Miia Lahtinen

Lähikuvat Ratsastus

Peterina Hakanen ja Mike Mihaita kouluttavat kouluhevosia

”Itselläni on ADHD. Kun katson nuorta hevosta, näen siinä itseni. Kun se on epävarma ja sen mielestä sen ympärillä tapahtuu liikaa, ajattelen, että se on kuin minä itse olin nuorena. Mietin mitä itse tarvitsin silloin”, kertoo romanialainen Mike Mihaita, kouluratsastaja Peterina Hakasen kumppani.