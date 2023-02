Turparemmi -podcastin avausvieras ei voi olla kukaan muu kuin Kyra Kyrklund! Kuva: Anu Leppänen ja Leena Alérini

"Oli vain minä ja hän, muista en kauheasti piitannut" - Kyra Kyrklund Turparemmi-podcastin vieraana

Jos hevonen on samaan aikaan iso, maskuliininen ja söpö, räjähtävän reaktiivinen ja oppivainen, se on vastustamaton yhdistelmä. Hevonen voi olla monella lailla hyvä. Kyra Kyrklundilla on mielessään omien hevostensa suhteen selkeä TOP3.