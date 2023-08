Pomo pohjoisesta - ”Semmoista kai se maailma on, että rauhallista aikaa on turha odotella”

Hän pitää tärkeänä, että suomalaisia saataisiin mukaan FEI:n toimintaan sekä toimihenkilöiksi että komiteoiden jäseniksi. Toimihenkilöitä Suomesta on perinteisesti ollut, mutta päättävissä elimissä hyvin vähän. Manninen on tällä hetkellä ainoa suomalainen FEI:n virallisessa komiteassa, solidarity commiteessa.

Manninen sanoo, että SRL on laji- ja urheiluliitto ja sen tehtävä on viedä urheilua eteenpäin. On tärkeää, että liitto voi tarjota urheilijalle kestävän polun alkeista aina maailman huipulle asti.

”Me ei liittona pystytä kenellekään ostamaan hevosia, mutta me pystymme järjestelmän ja koulutussysteemien avulla viemään kokonaisuutta eteenpäin, ja se on ainakin minulle tärkeä asia. Tietenkin, kun olen toiminut monessa roolissa, ymmärrän myös sen harrastuspuolen tärkeyden, ja se on mulle sydämen asia.”

Kilpailu-urheilu ja harrastajat eivät sulje pois toisiaan, päinvastoin.

”Näen, että molemmat mahtuu tähän kenttään hyvin ja molempia tarvitaan. Myös yhteiskunnan tuen ja hyväksyttävyyden – ja myös rahapolitiikan – näkökulmasta on tosi tärkeää, että meillä on laaja genre.”

Laajalla genrellä Manninen tarkoittaa sitä, että ratsastus on hyvin tasa-arvoinen laji, jota voivat harrastaa kaikenikäiset, erilaisista lähtökohdista tulevat ihmiset.

Vaikka liitto pyrkii tukemaan niin kilpaurheilua kuin harrastamista, valintoja täytyy tehdä.

”Kyllähän se on aina tasapainoilua. Mutta missäpä rahan, tekemisen ja resurssien jaossa ei olisi tasapainoilua? Samalla lailla eri intressiryhmien näkökulmasta päivätyössä kunnassa saa tasapainoilla. Näkisin, että ne tukee toisiaan. Se ei ole poissulkevaa, jos me satsataan toiseen.”

Vastakkainasettelua ratsastuksessa Helsingin ja muun Suomen välillä hän ei myönnä olevan.

”Se on tietysti niin missä tahansa lajissa, että missä asuu enemmän ihmisiä, siellä on aktiivisempaa. Mutta onhan sekin aika poikkeuksellista, että minä olen puheenjohtaja ja olen täältä. Kyllähän meitä on aina noussut Pohjois-Suomestakin, sekä ratsastajia että muita toimijoita.”

Raskas kolmivuotinen

Mannisen kolmivuotiskautta ovat varjostaneet korona ja sota, samoin Hevosopiston sotkut.

”Semmoista kai se maailma on, että rauhallista aikaa on turha odotella.”

Tärkeänä hän pitää sitä, että isot linjat pysyisivät kunnossa. Siihen ei yksi ihminen, eikä yksi hallitus tai toimisto yksin pysty.

”Jos porukka ei ole täysillä mukana ja katsele samaan suuntaan, ei me voida viedä lajia eteenpäin.”

Kritiikkiä saa ja pitääkin esittää, mutta jatkuva valitus nakertaa lajin yhtenäisyyttä.

”Jos me keskenämme olemmekin eri mieltä ja pyrimme tuomaan eri puolia ja sovittamaan niitä, pitäisi muistaa, että se on tosi huonoa lajille, jos me julkisesti tapellaan jossain mediassa tai sosiaalisessa mediassa.”