Sadora-faktori ja oikea koulutus

Kun FWB-ruuna Sangraal laukkasi elokuussa Stella Hagelstamin kanssa EM-radalle, moni ihminen koki ylpeyden tunteita.

Laita nyt siihen, että Sangraal oli Hippoksen tammaprojektin varsa, kun aina kysytään, että mitä se sai aikaan”, Sangraalin kasvattaja Tuuli Heltimoinen aloittaa.

Hän on nykyään Parikkalassa asuva harrastajakasvattaja. Onnekas, sillä vain hyvin harva varsa pääsee niin osaaviin käsiin kuin Sangraal pääsi.

Sangraalin emä Sadora (Negro – Julio Mariner xx) on Hollannista, Heltimoisen itse Van Olstien tallista valikoima. Sitä Heltimoinen ei osaa selittää, miksi hän halusi kaikista Hollannissa nähdyistä hevosista juuri Sadoran.

”Se oli ensimmäinen hevonen, jota kävimme siellä katsomassa. Iskin silmäni siihen heti, enkä voi tiivistää, mikä siinä oli. Koko Hollannin-matkan ajan palasin uudestaan ja uudestaan katsomaan videota siitä”, hän kertoo.

Sadora oli silloin 3-vuotias ja kantavana Santiagosta. Heltimoinen halusi harrastehevosen, jolla voisi myös teettää joitain varsoja.

Ratsastuksessa Sadora eteni siihen, mihin ratsastaja sen sai vietyä, vahvaan helppoon A:han.

”Mutta jalostuksessa se antoi enemmän kuin koskaan olisi voinut toivoa”, Heltimoinen sanoo.

Tamma teki kaikkiaan 9 varsaa, kunnes se 19-vuotissyksynään lopetettiin huonoksi menneiden hampaiden takia. Varsoista v. 2003 syntynyt Sanctus (i. Santiago) kilpaili vaativa B -tasolla ja on jo menehtynyt. 2009 syntynyt Quartus (Quaterback) on Lia Lundströmin ratsu, joka on noussut vaativaan A:han ja PSG-luokkiin. 2011 syntynyt ruuna Lautus (L’Espoir) on startannut Norjassa Silje Bjørnvikin kanssa lyhyttä GP:tä, ja 2012 syntynyt ruuna Deus (Dancier) on harrastajalla Imatralla. Ensimmäinen tammajälkeläinen, 2013 syntynyt L’Adora (L’Espoir) on Heltimoisella itsellään.

”Yritän sitkeästi saada sitä kantavaksi. Varsamarkkinat olivat välissä aika tulppaiset, ja olen odottanut sen astuttamista liian kauan”, hän harmittelee.

2015 syntynyt tamma L’Aurora (L’Espoir) on Kaisa Väistöllä ja varsonut toissa kesänä tammavarsan Quaterhitistä. Viimeinen varsa on pian 5-vuotiaaksi kääntyvä Gaudeus Gribaldin pojasta Grey Flanellista. Tästä yhdistelmästä oli aiempikin varsa, mutta se kuoli pikkuisena nopeisiin ja kohtalokkaisiin vatsaongelmiin.

Gaudeus on Heltimoisen oma, ja se on jo ruuna. ”Vaikka kyllä se on liian hyvä olemaan täällä harrasteratsunani”, hän sanoo.