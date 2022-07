Sekä ihmisiin että hevosiin perehtynyt fysioterapeutti Tuulia Luomala toteaa, että elävässä kehossa kaikki liittyy saumattomasti kaikkeen ja että mielen vaikutus kehon hyvinvoinnissa on nousemassa yhtä suurempaan rooliin. Keho on hieno järjestelmä, joka korjaa itseään kaiken aikaa. On tilanteita, joissa se ei tähän korjaamisprosessiin pysty, mutta me voimme vaikuttaa osaan niistä. Leena Alerini

Personal trainer Kehot rakastavat rauhaa On päivä päivältä ilmeisempää, että elävät kehot ovat kokonaisuuksia, joissa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Entä, miksi ja miten tehtynä liike on lääke ratsulla ja ratsastajalla ja miten voit itse vaikuttaa asiaan?