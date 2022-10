Black Friday ja Sanna Backlund. Kuva: Leena Alerini

Personal trainer

Personal Trainer Sanna Backlund: Ryhtiä kotitreeniin!

Hyvä valmentaja on ratsastajalle tärkeä, mutta myös itsenäinen kotitreeni pitää osata tehdä hyvin ja huolella, koska vain ani harva on valmentajan silmien alla 365 päivää vuodessa, korostaa esteratsastuksen ikäluokkakilpailijoiden maajoukkuevalmentaja Sanna Backlund Personal Trainer -sarjan jutussa lokakuulta 2020. (Juttu on maksuton, mutta edellyttää kirjautumista)