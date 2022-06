Älä unohda puomeja – ”Kudos tarvitsee ärsykettä, ja terve, kestävä hevonen rakennetaan monipuolisella treenillä"

Tavoitteena mahdollisimman suora hevonen

Hevosissa on lähes poikkeuksetta jonkinlaisia puolieroja ja vinoutta.

Vinossa liikkuva hevonen ei käytä itseään tasapuolisesti. Eläinfysioterapeutti Jonna Pråhl mainitsee esimerkkinä jänteet, joiden vammat ovat hyvin yleisiä ja jotka ovat usein seurausta jatkuvasta epäsymmetrisestä liikkeestä ja kuormituksesta.

”Jänne itsessään on älyttömän vahva rakenne”, Pråhl huomauttaa. ”Jännevammaa kuntouttaessa olisi aina pyrittävä löytämään syy sille, miksi yksi jalka on kuormittunut niin paljon, että jänne on ärsyyntynyt.”

Pråhl työskentelee fysioterapeuttina myös ihmisasiakkaille, joiden kuntouttamisessa on paljon samoja lainalaisuuksia. Vammaa tarkastellessa on tarkasteltava samalla koko kehoa. ”Pelkkä jalan paraneminen ei vielä tarkoita, että hevonen olisi kuntoutunut. On keskityttävä koko hevoseen, ei vain yhteen jalkaan”, hän huomauttaa.

”Meillä ammattilaisillakin huomio kiinnittyy muun muassa tenniskyynärpää-tapauksissa juuri siihen kyynärvarteen, vaikka usein ongelma liittyy koko kehon kuormittumiseen ja asennonhallintaan, voimatasoihin sekä oleellisesti esimerkiksi rintarangan tai lapojen liikkuvuuteen.”

Merkittävin ero ihmisten ja hevosten välillä on, että ihminen pystyy kertomaan, tuntuuko harjoitus siellä missä pitää. ”Hevosten kanssa en voi kysyä, että nyt kun teet tuon puomiharjoituksen ja kavaletin, niin tunnetko selän nousevan ja keskivartalon aktivoituvan. On minun tehtäväni biomekaniikan ammattilaisena nähdä, tapahtuuko niin.”

Jos ei, harjoitusta on muutettava.

Kuntouttaessa pyritään samalla edesauttamaan sitä, että uusia vammoja ei syntyisi. Pråhl painottaa, että aivan kuten ihmisurheilijoidenkin, myös urheiluhevosten kanssa on kehitettävä voimaa, liikkuvuutta, nopeutta, tasapainoa ja koordinaatiokykyä.

”Liikunnan pitää olla monipuolista. Usein on niin, että samanlainen viikkorytmi toistuu ympäri vuoden, mikä ei välttämättä ole hyvä. Voisi olla tehokasta jakaa vuosi harjoittelujaksoihin ja miettiä, mitä esimerkiksi voimaharjoittelujakso käytännössä tarkoittaisi.”

Pråhl toteaa myös, että monesti esimerkiksi kovia teitä pelätään hevosten kanssa turhaan. ”On mietittävä huolella, että kuinka paljon ja miten, mutta säännöllinen liikkuminen myös kovilla alustoilla on tarpeellista hevosen jänteille.”