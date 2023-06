Annika Schulman. Kuva: Miia Lahtinen

Ratsastuksen taito

Annika Schulman haluaa opettaa tunnetta: Ensimmäisenä apuna toimii selkeä aie

Ratsastuksenopettaja ja -valmentaja Annika Schulman korostaa, että vaikka teoria on kuinka tärkeää, yhteys hevoseen on kaikkein tärkeintä. Ratsastuksenopettajien iso tehtävä on auttaa sen löytämisessä.