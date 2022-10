2-vuotiaat loistivat Kyvyt Esiin -finaalissa – kimppavarsa Parezzo L‘Camira voitti 2-vuotiaat, Hazarezzo 3-vuotiaat

Esteillä paras 2-vuotias oli KWPN-tamma Parezzo L‘Camira, 3-vuotiaden ykkönen oli FWB-ori Hazarezzo.

Parezzo L‘Camira (Arezzo VDL - Carrera VDL) on kimppavarsa, ja kimpan äiti on suomenhevosruuna Dexterin selästä tuttu Esma Haddas, joka on myös kirjailija ja ratsastuskoulunpitäjä. Hän ideoi varsakimpan, jossa on viisi omistajaa.

”Ostimme ensin tyttärelleni Lidalle varsan Pink Floyd MG, ja sille tarvittiin kaveri. Kun omat rahat eivät meinaa riittää, päätimme, että kimpassa ilot ovat isompia. Ja tämä on toiminut ihanasti!” Haddas kertoo.

Mukaan kimppaan tuli ratsastuskoulun aikuisoppilaita, ja tietenkin myös Lidan poikaystävä Cedrik.

”Päätimme, että hommataan yhdessä hieno nuori. Ja olen aina pitänyt oriista Arezzo VDL, ja ajatellut, että haluan siitä varsan”, Haddas kertoo.

Molemmat varsat löytyivät saman vanhan ja hyvän kontaktin, virolaisen Marek Lootuksen kautta. Hänen poikansa pitää kilpatallia Hollannissa, ja hän löysi kummatkin. Ne ovat pienemmiltä kasvattajilta, ja niiden kohdalla hinnatkin ovat pysyneet aisoissa.

”Ovathan hyvät varsat kalliita, mutta eivät hullun kalliita. Nämä ovat hyvistä emistä, mutta niiden kanssa ei ole lähdetty huutokaupparuljanssiin”, Haddas selittää.

Pink Floyd tuli Suomeen puolivuotiaana, Parezzo vuotiaana. Ensimmäisenä kimppa näki kuvan likaisesta varsasta huonosta kulmasta, mutta liikevideon perusteella kauppa sovittiin. Eikä ole tarvinnut katua.

”Tämä on ollut unelmien täyttymys. Olen kasvattanut 10-15 varsaa, ja aina aiemmin on tullut jotain”, Haddas hymyilee.

Toki he etukäteen tiesivät, että Parezzo osaa hypätä, mutta silti he olivat tyytyväisiä jo finaaliin pääsemisestä. Voitto oli sitten ihan extraa, etenkin kun myös Pink Floyd sijoittui.

Seuraavaksi Parezzolla on tarkoitus teettää FWB-varsa, ja sen jälkeen se tähtää kisakentille Esman tai Lidan ratsuna.

”Se ei ole myynnissä. Touhutaan sen kanssa, ja viedään niin pitkälle, kuin mahdollista”, Haddas sanoo.

Lida on kilpaillut junioreissa SM-mitalille saakka. Nyt hän on 21-vuotias ja opiskelee tradenomiksi, mutta on myös täysillä mukana hevoshommissa.

Tarkoitus on, että jatkossa myös harrastajaomistajat pääsevät tamman selkään. Ainakin nyt se vaikuttaa luonteeltaan helpolta.

Ensimmäiset juhlat pidettiin jo lauantai-iltana.

”Mieheni katsoi kilpailua Havenilta, ja laittoi viestin, että hän lähtee nyt ostamaan shampanjaa”, Esma Haddas kertoo.