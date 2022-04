70 prosenttia ja rapiat neljän tähden specialissa

Emma Kanervan ja Greek Airin tulos neljän tähden GP specialissa oli sija 12. Siihen oli 70,29 prosentilla tyytyminen. Ratsukko on selkeästi oikealla tasolla, mutta tänään suorittaminen olisi voinut olla sujuvampaa erityisesti siirtymisissä. Virhe laukanvaihdoissa joka askeleella vei pisteitä alas.

Ilonaiheeksi Hagenissa jäi kolmen tähden tasolla kaksi kakkossijaa yli 73 prosentin tuloksilla ottanut Mist of Titanium.

Osallistujalista oli harvinaisen kova ja voittoprosentit lähentelivät 79:ää. Hagenin special-areenan ympärillä oli sakea katsojajoukko. Kisoissa oli käytössä myös katsoja-arvostelu, joka on aina mielenkiintoinen lisä, etenkin silloin, jos on oletettavissa, että yleisö on asiantuntevaa. Kuten se Hagenissa ilmiselvästi oli.

Tällä kertaa tyytyminen oli myös siihen, että luokkavoitto meni Saksan Isabell Werthille Quantazin satulassa, vaikka yleisö näkikin voittajan Benjamin Werndlissä ja Famosossa. Vain yksi tuomareista kaikkiaan viidestä, britti Peter Storr oli samaa mieltä yleisön kanssa.

