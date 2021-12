Aarnio-Wihuri pöllyttää liittoa: Ylimääräinen liittokokous kutsuttu kokoon väärin

Ratsastajainliiton ylimääräinen kokous on tarkoitus pitää 12. tammikuuta, että syyskokouksen hyväksymät esitykset liiton toimintasääntöjen muuttamiseksi voidaan käsitellä toisen kerran. Käytännössä kyse on kurinpitolautakunnan muuttamisesta nopeammin toimivaksi.

Kokoukseen tulee ilmoittautua tiistaihin 11.1. mennessä, ja liiton sääntöjen mukaan kokouskutsun julkaisuaika lasketaan ilmoittautumispäivästä. Kokouskutsu tuli kuitenkin Aarnio-Wihurin mukaan julki vasta keskiviikkona 29.12 klo 17.03. Liiton sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta.

Aarnio-Wihuri painottaa, että tämä on yksi pieni detalji liiton erittäin surullisessa tilassa.

”Asia kuin asia on vähintäänkin myöhässä tai sitten kokonaan hoitamatta. Hyvänä esimerkkinä käyköön vuoden 2020 tilinpäätöstiedot tai vaikka hyvä hallintotapa, josta SRL:n sivuilla lukee yhä toiveikkaasti, että se tullaan julkaisemaan vuonna 2021.

Syyskokouksessa noin sivulauseessa mainittiin uusista yhteistyökumppaneista – vielä ei ole yhtään uutta julkistettu. On vain niitä, jotka ovat lopettaneet. Pohjolan vakuutuksen ympärillä piti olla eri keskustelu- ja kehitystilaisuuksia vuoden mittaan vakuutusehtojen muuttamiseksi ja parantamiseksi – vaan onko tapahtunut mitään. Ei, ei ole!

Työhyvinvointi tai tyytyväisyys ei juurikaan ole muuttunut sitten Pekka Törmälän aikojen, tilanteeseen on vain totuttu ja etätyö ja työnjohdon puute on luonut mahdollisuuden ”tehdä mitä huvittaa”, sen sijaan, että tehtäisiin mitä oikeasti pitää tehdä. Työnkuvat ovat epäselviä tai niitä ei ole olemassa ollenkaan. Toiminnanjohtaja näyttää muulle henkilöstölle esimerkin: meileihin tai puhelimeen ei tarvitse vastata”, hän kirjoittaa.

Oleellisena yksityiskohtana Aarnio-Wihuri on huomannut, että toiminnanjohtaja Jukka Koiviston puhelinnumero on poistettu liiton yhteystiedoista, vaikka siellä on liiton muiden työntekijöiden puhelinnumerot.

”Hallitus vastaa yksiselitteisesti kaikesta – ja toisaalta ainakin toistaiseksi on uskonut toiminnanjohtajaansa, kuin pukki suuriin sarviinsa. Kun jostain asiasta joudutaan ahtaalle, kuullaan erinäisiä selityksiä ja valkoisia valheita. Salaillaan asioiden todellista tilaa, ja jaettu informaatio on harhaanjohtavaa tai suorastaan väärää. Tämä suo on loputon. Viimeistään nyt olisi hallituksen ja erityisesti sen puheenjohtajan aika herätä todellisuuteen. Liittokokouksen kokouskutsun myöhästyminen ei ole pikku juttu, ja joka tapauksessa nyt koolle kutsuttu liittokokous ei ole laillisesti koolle kutsuttu”, Aarnio-Wihuri kirjoittaa.

