Katri Siltalalle ratsastus ja hevoset Ainossa ovat sydämen asia, mutta kannattamattomasti pidettävien ratsastuskilpailujen aika on ohi.

Aino ei ole jättänyt ratsastusta

Järvenpään Lepolassa on monitoimihalli, jossa on ratsastuksen lisäksi paljon muutakin. 3000 neliön pääareenalla on sisäliikuntahalli aitioineen, joka muuntuu tarvittaessa myös esiintymisareenaksi erilaisiin musiikkitapahtumiin. Esimerkiksi Lauri Tähkä käyttää areenaa ja pitää siellä myös harjoituskeikkoja faneilleen.