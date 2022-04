Alkuja ja loppuja - ja kaikkea siltä väliltä

Tunnetko D-arvon?

Jos et, niin kannattaa opetella.

Heinän sisältämä energia eli heinän sulavuus vaikuttaa suoraan siihen, kuinka paljon sitä on annettava, jotta hevonen saa sopivan määrän energiaa eikä liho tai laihdu.

Mitä suurempi D-arvoluku on, sitä lehtevämpää ja sulavampaa heinä on. Nuoressa tuoreessa ruohossa on vain vähän sulamatonta kuitua ja sen D-arvo on hieman yli 700 grammaa yhtä kuiva-ainekiloa kohti eli ruohosta sulaa ruuansulatuskanavassa reilu 70 prosenttia. Tällaisen heinän energiapitoisuus vastaa suunnilleen kauran energiapitoisuutta. Näin hyvin sulavan heinän lisäksi ei valmennettavallekaan hevoselle tarvita väkirehua.