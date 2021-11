Anna-Julia Kontio tyytyväinen ja tyytymätön Ranskassa

"Kyllä tässä niin on sanottava, että hevonen hyppäsi Rouenin 155 sentin GP:n niin hyvin että harmittaa", Kontio toteaa. "Jäi vähän kieltämättä kaivelemaan tänään."

Kilpailu oli neljän tähden CSI.

"Nyt on tullut yhden pudotuksen ratoja jonkun verran. Nollaa odotetaan jo tulevaksi, sen verran varmaa tekminen on ollut. Tänään tuli kolmanneksi vikalla esteellä, pystyllä pieni virhe. Sellainen, joka olisi voinut jäädä tulemattakin. Jälkikäteen tajusin, että sen lyhyen kuuden askeleen välin olisi voinut mennä viidelläkin. Harva sen vaihtoehdon valitsi, enkä valinnut itsekään, mutta se olisi ollut meille todennäköisesti helpompi vaihtoehto. No, ensi kerralla, kun tulee samantyyppinen tehtävä, tiedän mitä tehdä."

"Samanaikaisesti Kontio on tyytyväinen, sillä hevonen on valmis isoihin ratoihin. Sellainen on tulossa kahden viikon päästä Espanjan La Corunassa, jossa hypätään maailmancupin osakilpailu, tämän ratsukon ensimmäinen."

Kontio oli 50 ratsukon luokan ainoa suomalainen.

155-luokan ja 25000 euron ykköspalkinnon voitti ainoalla nolla-nolla -tuloksella ranskalainen Valentin Bissard Beau Gosse du Parkilla.

155-luokan tulokset täällä