Beerbaum ryhtymässä oikeustoimiin: "RTL extran väittämät ovat vääriä, herjaavia ja asiantuntemattomia"

Beerbaum ilmoittaa ryhtyvänsä oikeustoimiin. Hän toteaa, että RTL extran salakuvaus ja väittämät tapahtuneesta ovat vääriä, loukkaavia ja herjaavia monessa suhteessa, ja että ne on mahdollista myös todistaa vääriksi.

"Hevosten hyvinvointi on minulle ja tiimilleni tärkeintä. Vain asianmukaisesti hoidettu, ammattimaisesti hoidettu ja ruokittu, koulutettu ja ohjattu hevonen voi esiintyä urheilussa. Hevoset ovat pääomamme, josta pidämme huolta päivästä toiseen", Beerbaum sanoo. .

Beerbaum toteaa, että näytetyillä kohtauksilla ei ole mitään tekemistä väitettyjen tapahtumien kanssa. Kyse on kokeneen, kokeneen hevosasiantuntijan tekemästä "sallitusta kosketuksesta". Saksassa käytetään termiä "touchieren", mikä sallii hyppykaareen vaikuttamisen tarkkojen sääntöjen mukaan, enintään 2 kiloa painavalla ja 3 metriä pitkällä kepillä. Beerbaum toteaa, että videolla näkyvä esine on täyttänyt Saksan ratsastajaliiton vaatimukset touchierungille.

Beerbaum sanoo, että hänen tallinsa on avoin talli, jossa vierailijaryhmät vierailevat päivittäin.

"Mitään salattua tai kiellettyä ei tehdä."

Se, että tässä väitetysti kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen tuloksena videolle on saatu neljä hevosen kosketusta osoittavaa kohtausta, kertoo Beerbaumin mukaan lisäksi, että tätä sinänsä sallittua harjoitusmenetelmää käytetään vain hyvin harvoin eikä se ole osa päivittäistä työtä tallilla.

Harjoittelijaa esittäneen ja tallille "soluttautuneen" RTL:n toimittajan löytämät neliskanttiset laudat ovat Beerbaumin mukaan käytössä yksinomaan laidunaitojen rakentamiseen ja korjaamiseen, ja niissä jopa näkyy selvästi pylväisiin kiinnitettyjen aitanauhojen eristeet. Beerbaum kiistää kyseisten kanttilautojen käytön missään muussa kuin aitaustarkoituksessa.

Punaisen nystyrämäisen estepuomin tilanne jää epäselvemmäksi. Beerbaumin mukaan kyseessä on vanha, vuosia sitten ostettu tuote, jota ei ole käytetty ja joka on ollut säilytettävänä erillään muista puomeista. Se, että yksi tällainen, kiiltävän puhdas ja käyttämättömän näköinen esine löytyy videolla tavallisten estepuomien joukosta, on Beerbaumin mielestä selvästi lavastettua.

Ratsastuksen kansainvälinen kattojärjestö FEI ilmoittaa keskiviikon tiedotteessaan tutkivansa asian yhdessä Saksan ratsastajainliiton kanssa.

"FEI tuomitsee kaiken hevosen huonon kohtelun. Videolla näkyneet menetelmät eivät ole hyväksyttäviä hevosen hyvinvoinnin ja FEI:n sääntöjen valossa."

FEI käyttää termiä "rapping", jonka tarkoituksena on eri välineiden tai keinojen avulla saada hevonen hyppäämään korkeammalle ja varovaisemmin. Rapping on FEI:n säännöissä kiellettyä.

Helsinki Horse Show'n johtaja, kokenut estevalmentaja ja ratsastaja, juristi Tom Gordin "pitäytyy näkemässään".

"Sen minkä videopätkältä voi nähdä kännykkäkuvassa ei näytä hyvältä eikä missään nimessä sallitulta toiminnalta, ainakaan Suomen ja käsittääkseni FEI:n sääntöjen mukaan. Kuvasta ei näe tarkkaan kenestä on kyse, ketkä osallistuvat toimintaan, tai milloin filmattu, mutta sen vahvistaminen lienee vain ajan kysymys."

"Uutinen on äärimmäisen huono ratsastukselle lajina. Haluamme elää hyvässä sovussa osana yhteiskuntaa ja ansaita ns. suuren yleisön hyväksynnän sille, että käytämme ystäväämme hevosta myös kilpailukäytössä", hän toteaa.

