Breeders-voittaja Liida Lehtosen alle – ensimmäinen startti heti ulkomailla?

"Cedrick on ainoa hevonen, joka on ja pysyy meidän pihassa loppuun saakka. Se on niin erityinen."

Parhaillaan Lehtonen valmistautuu lähtemään ulkomaille ykköshevosensa Cedrickin kanssa. Suunnitelmissa on ottaa myös Backwoods Diamond Kiss, eli Omppu, mukaan, jos hevosen passiasia saadaan kuntoon.

”Ensimmäisen Puolan kilpailun ilmoittautuminen loppuu tällä viikolla, ja olen yrittänyt soitella srl:ään, mutta kukaan ei ole vastannut. Tulee vähän kiire.”

Jos fei-passin hankkiminen onnistuu ajoissa, alkaa Lehtosen ja Ompun yhteinen kilpailutaival suoraan ulkomailta.

Puolassa Lehtosen aikeissa on hypätä kahta tähteä Cedrickillä, mutta siellä olisi luokkia myös nuorille ja yhden tähden tasolla.

Puolasta hän aikoo reissata Belgiaan, jonka jälkeen on edessä vielä Krakovan kolmen tähden kilpailut helmikuun lopussa ennen paluuta Suomeen.

”Cedrick on hyvässä kunnossa. En ole sillä hypännyt Ypäjän kisan jälkeen, mutta Maiju (Mallat) tulee loppiaisena tänne valmentamaan, niin saadaan säädöt kuntoon ennen matkaa.”