Brittilehdistössä levisi alkuviikosta uutinen, että kuningas Charles III alkaa myydä pois äitinsä Elisabeth II:n kilpahevosia

Kuningas Charles III peri Royal Sandringhamin täysiverisiittolan ja 12 kuninkaallisen kilpatallin hevosta. Hänen äitinsä Elisabeth II sai Norfolkissa sijaitsevan Sandringhamin siittolan isänsä George VI:n perintönä vuonna 1952.

Kuningatar Elisabethille hevosurheilusta tuli suuri intohimo. Tänä vuonna 60 hevosen kilpatallista on startannut 37 laukkahevosta. Niistä 36 on voittanut, ja niiden ansiot ovat 590 000 puntaa.

Vuosi on ollut kuningattaren kilpatallin paras. Kolmen viime vuoden tulos on ollut mainio 2,2 miljoonaa puntaa (noin 2,3 milj. euroa). Yhteensä kuningattaren hevoset ovat ansainneet yli 10 miljoonaa puntaa palkintorahoja 70 vuoden aikana.

Kuningatar kustansi hevosurheiluharrastuksensa omista varoistaan, jos hevosten ansiot eivät riittäneet kuluihin. Hänellä oli omistuksessaan myös 30 muiden rotujen korkeatasoista hevosta, jotka voittivat palkintoja suurissa näyttelyissä.

Jo kuusi viikkoa äitinsä kuoleman jälkeen uusi kuningas on aloittanut hevosmäärän vähentämisen ilmoittamalla 12 menestyksekästä laukkahevosta Tattersallsin huutokauppaan Newmarketissa vielä lokakuun aikana.

Brittilähteet kertoivat, että joukossa on 4-vuotias ruuna Just Fine (Sea The Stars), joka on ensimmäinen voittaja Charlesin kuninkuuden aikana. Samoin myydään viimeinen Elisabethin aikainen voittaja, 2-vuotias tamma Love Affairs (Showcasing). Se otti voiton vain kaksi päivää ennen emäntänsä poismenoa.

Kuningattaren hevosten managerina 13 vuotta toiminut John Warren on myös irtisanottu. Hänet palkattiin konsultiksi Bahrainin kuninkaalliselle laukkatallille. Warren uskoo, että kiinnostus kuningattaren tallin myytäviä hevosia kohtaan on suurta juuri sillä suunnalla.

Siitoshevosia tiettävästi huutokaupataan myöhemmin. Tallin 38 siitostammasta 30 on kantavia. Kuninkaallisia lähellä oleva lähde ennusti, että siittolatoiminta ajetaan alas noin kolmessa vuodessa. Normaalisti kuningatar myi vuosittain noin 7 hevostaan.

“Kuninkaallisesta siittolasta voi tulla kolmessa vuodessa museo. Se olisi valtava häpeä”, tämä syväkurkku totesi.

Kuningas Charles on kertonut jatkavansa toimintaa hevosurheilun piirissä, mutta pienemmällä volyymillä kuin äitinsä. Hän lupasi saapua vuosittain Royal Ascot-laukkakilpailuihin, jotka pidetään Windsorin linnan mailla sijaitsevalla Ascotin laukkaradalla.