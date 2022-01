FWB:hen ei kelvollinen Carlos hyväksyttiin Zangersheideen

Ilo oli ylimmillään, kun oma kasvatti sai jalostusluvan arvostettuun eurooppalaiseen urheiluhevoskantakirjaan. Sitä piti juhlia sinisellä Zangersheide-kakulla!

Carlos (Verdi -Linaro) on hyvää keskieurooppalaista estesuorittajasukua, mutta FWB:hen sitä ei ole hyväksytty, sillä Feria-emän emälinjalla tanskalaista oldenburgia, joka ei Finnish Warmbloodin jalostusohjelmaan mahdu. Tarjolla varsalle oli Suomessa vain tilastohevosen titteli. ESH eli eestisporthobune toivotti oriin tervetulleeksi.

Carlos on on tehnyt kilpailu-uransa pääasiassa virolaisen Urmas Raagin satulan alla. Se on kiertänyt paljon itäisen world cup -liigan osakilpailuja, hypännyt muita kansainvälisiä kilpailuja ja oli se Raagin kanssa Pariisin finaalissakin, vaikkakaan ei hypännyt siellä itse finaaliluokkia, vaan kansainvälisiä 150-155-luokkia.

Raag on aina kehunut oriin voimaa ja etenkin sen luonnetta. Se on juuri niin selväpäinen kuin tämän jutun kuvastakin huomaa.

"Carlosista ei kuumaa saa millään", Raag totesi aikanaan Hevosurheilun haastattelussa.

Hanna Nikander on onnessaan. Carlos tulee Suomeen ensi kesäksi ja astuu Helasuon oriasemalla.

"Oletan, että nyt kun sillä on tuo Z-lupa, sitä voi ottaa tammalleen ainakin tammakohtaisella luvalla", Nikander sanoo. "Ja jos tamman omat tiedot riittää, niin pitäisi saada jälkeläisestä FWB:kin."

Tanskan oldenburgit

Tanskasta tuotu emänemä Bella IV (Tjavs Tino - Maverick) on näyttänyt jättävänsä suorittajia, sillä sen pienestä jälkeläismäärästä nousee esiin myös Daniela (Come Fast xx), joka muistetaan Sanna Backlundin loistavana estetammana 2000-luvulla. Bella myytiin Tanskasta Suomeen, koska sen luultiin jääneen tyhjäksi. Mutta eipä ollutkaan, se oli tiine juuri siitä oriista, mistä pitikin, tiineystarkastus oli vain mennyt pieleen. Tamma alkoi pyöristyä ja varsoi uudelle suomalaiselle omistajalleen Kirsi Pellille Danielan. Ja myöhemmin La Ferian, Carloksen emän. Nikander osti La Ferian vuonna 2007.

Kaikki eivät antaneet tanskanoldenburgiuden häiritä. Pitkän linjan kasvattaja ja oriinpitäjä Eeva-Liisa Penttilä bongasi Danielan heti, kun sen kilpaura oli ohi. Hän liisasi tamman ja yritti varsottaa sitä, mutta se ei tullut valitettavasti koskaan tiineeksi.

"Rajusta yrityksestä huolimatta", Penttilä muistelee. Hän istui silloisen Ratsujalostusliiton hallituksessa ja oli oppositiossa siitä, pitäisikö poikkeusyksilöille näyttää suomalaiseen kantakirjaan vihreää valoa.

Ironista kyllä Daniela oli varsonut vain 2,5-vuotiaana, kun edelliskesänä sen ja sen emän tarhaan oli yöllä karannut naapurin lämminveriravuriori. Bella sai prostaglandiinipiikin, mutta kellekään ei tullut mieleen, että ori olisi astunut myös 1,5-vuotiaan Daniela-varsan. Liitosta syntyi seuraavana vuonna ori, jonka myöhempiä vaiheita ei tiedetä.

