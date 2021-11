Christer Nina Fagerströmille

Hevosen omistajat, Ulla ja Kimmo Helasuo, panostavat nuorten hevostensa kanssa nyt urheiluun. 7-vuotias holsteinori (Connor - Singulord Joter) palkittiin kolmivuotiaana Ypäjällä oripäivien parhaana vuonna 2017 ja sille jäi Suomeen 30 jälkeläistä.

Viime vuosina oria on pääasiassa vienyt Saksasta käsin eteenpäin Torben Seemann.

Nina Fagerström työskentelee Belgiassa, mutta on jo lokakuusta ollut hevosineen Espanjassa. Hän aikoo viettää talvikauden muun muassa Sunshine Tourilla.

Fagerströmillä on muitakin Helasoiden nuoria oriita ratsastuksessa, mutta Christerin tulo talliin on aivan uutta, se on ollut vasta päivän. Niinpä hän ei osaa vielä sanoa hevosesta paljoakaan.

"Yhden kerran olen vasta ehtinyt selässä käydä, ja vähän ravia ja laukkaa mennyt. Ensi viikolla olen viisaampi", Fagerström kertoo.