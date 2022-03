Cornet Obolensky on yksi maailman arvokkaimmista siitosoreista. Kuvassa Hongkongin olympiaradalla Marco Kutscherin kanssa. Leena Alérini

Cornet Obolensky ja Comme Il Faut pääsivät Ukrainasta Puolaan

"Yes, all ok!" kuljettaja Martin Peters viestitti Hevosurheilulle rekastaan torstaina ennen puoltapäivää. Oriit on saatu rajan yli ja pelastettua "cowboy-operaationa", kuten Peters kuvailee.