Drammenia, Pärnua, Riesenbeckiä

Longines EEF Series, pohjoinen alue

Tilanne ensimmäisen osakilpailun jälkeen

1. Tanska 100 pistettä

2. Puola 90

3. Liettua 80

4. Ruotsi 70

5. Suomi 60

6. Norja 55

Longines EEF Series 2023, pohjoinen alue

25.-28.5. Uggerhalne, Tanska

1.-4.6. Drammen, Norja

Semifinaali 22.-25.6. Deauville, Ranska

Finaali 14.-17.9. Varsova, Puola

Osakilpailun voitosta saa 100 pistettä, toisesta sijasta 90, kolmannesta 80 ja siitä alaspäin ensin kymmenen ja kuudennesta sijasta alkaen viiden pisteen välein. Muut pohjoisen alueen osakilpailuissa hyppäävät maat eivät saa eivätkä vie sarjakilpailupisteitä pohjoisen alueen mailta.

FEI Jumping Nations Cup™ -sarjan ykkösdivisioonaan ovat tänä vuonna Belgia, Ranska, Iso-Britannia, Saksa, Irlanti, Italia, Hollanti ja Sveitsi. Sarjan finaali on 28.9.-1.10. Barcelonassa, Espanjassa.

1.-4.6. Esteratsastus CSI3* Pärnu, Viro / www.chiparnu.com

Tiina Auer – Iniesta Blue 2*

Kristina Auvinen- Momentum 2*

Sofia Granat – Lion Fly 2*

Aada-Minea Hanhela – Helena SH, Lotus vd Bisschp 2*

Jone Illi – Celtas Quillian, Eolita L, Gregory Green 2*

Sani Illi – Janka, Manouscha van’t Steenputje, Naya van’t Steenputje 2*

Niina Katriainen – Casino, Silberstein 2*

Pipsa Koski – Jack, Jumper 2*

Nella Lätti – Alabama Balia, KG Madonna 2*

Antti Linna – Don Jan S Z, Hublot 2*

Heidi Mulari – Backwoods Baroness 2*

Ville Paloheimo – Corinta 2*

Nea Hakkarainen – Glamour 2*/ Chase Me YH1*

Marina Ehrnrooth – Qualime 2*/ Call of Duty YH1*

Petra Heikkinen – Aroha Caramel, Hurby, Oechie-K 2*/ Maluta, My Lottie HX YH1*

Anni Roslin – Fein Umbra 2*/Day Dream vh Waterschoot Z, Du Marais Shamrock Z YH1*

31.5. -4.6. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, Saksa / http://www.riesenbeck-international.com

Beata Breukers – My Pleasure 1*

Noora Pentti – Con Caya, Keira Hippica / Nabab’s Atlanto 1*

Ellen Sundberg – Chanel II 1*

1.-4.6. Esteratsastus CSI3* Kessel, Alankomaat / www.jpminternational.nl

Maria Aminoff – I Love you T, Shangri-La 1*

1.-4.6. Kouluratsastus CDI3* Brno, Tšekki / www.panskalicha.cz

Joanna Robinson – Belmore / Diego W, Glamouraline 2*

30.-5.-5.6. Kenttäratsastus CCI3* Belsay, Iso-Britannia / www.belsayhorsetrials.co.uk/

Tuisku Lamberg – Tallinmaeen Leonardo 1*-intro

31.5.-4.6. Kenttäratsastus CCI4* Millstreet, Irlanti / www.millstreet.horse

Meri Harrila – Lancreto 1*-intro

31.5.-4.6. Kenttäratsastus CCI4* Kronenberg, Alankomaat / www.outdoorhorst.nl

Emmi Tapio – Aquastory’An 3*-S / Evyta 2*-S

Lotta Lamberg – Come in Like a Rose

2.-4.6. Kenttäratsastus CCI2* Ostbevern, Saksa / www.rvostbevern.de

Rita Vaarala – Lykke B 1*-intro

Aino Venäläinen – Gwendolyn BB 1*-intro

2.-4.6. Valjakkoajo CAI3* Pärnu, Viro / www.chiparnu.com

Leena Kalalahti – Judym 3*-H1 / Intecity 2*-H1

Essi Kajander – Ai.Ka Eifiona, Ai.Ka Eowyn 2*-P2

Leena Vähä-Erkkilä – Torino, Toxford des Bertaines 2*-P2

30.5.-4.6. CSI Zuidwolde, Alankomaat / www.chdewolden.nl

Veera Salminen – Pure Joy, Singa CSIOJ / Nero van de Bucxtale, Panfu van de Bisschop CSIOP

Antonia Virtanen – Nemo van het Reuhof CSIOY / C3Po BJ-A



2) Kansalliset kilpailut

2.-3.6. Esteratsastus, Stable Nova, Hyvinkää



3) TAPAHTUMIA

Kyselytunti esteratsastuksesta – myös medialle

Estekomitea järjestää 13.6. klo 19.00 avoimen kyselytunnin esteratsastukseen liittyen kaikille harrastajille ja muille lajin ympärillä toimiville.

Ilmoittautumiset ja ennakkokysymykset viimeistään maanantaina 12.6. mennessä: juho.norilo@norilo.fi.

