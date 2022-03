EHV-1 -herpestä nyt Kaliforniassa - ratsastuskisat peruutettu 5 viikkoa etukäteen

Kaliforniassa on todettu useita EHV-1 hermostomuotoa sairastaneita hevosia. Näin ollen toukokuiset nations cup -kisat peruutettiin Kalifornian San Juan Capistranossa EHV-1 -tilanteeseen ja osavaltion ruokaviraston suosituksiin vedoten. Department of Food and Agriculture (CDFA) on pyytänyt erityisvarovaisuutta ratsastuskilpailujen kanssa 28 päiväksi 3. maaliskuuta alkaen.

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on järjestäjän kanssa samoilla bioturvallisuuslinjoilla.

"Usean viikon ajan FEI on katsonut läheltä herpestilanteen kehittymistä Kaliforniassa. Hevoskuljetusten pysäyttäminen on avaintoimenpide virustorjunnassa", FEI:n eläinlääkäri Göran Åkerström sanoo.

FEI on julkaissut ensimmäisen osan kolmiosaisesta raportista viime helmikuussa 2021 Espanjan Valenciassa alkaneesta ja vuosi sitten näihin samoihin aikoihin muuallakin Euroopassa riehuneesta epidemiasta.

Raportissa todetaan, että virheitä tuli tehtyä. "Systeemisiä virheitä", kuten raportissa kirjoitetaan. Tilanteessa ei osattu toimia oikein eikä tilanteeseen ollut millään lailla varauduttu.

Valencian kisapaikalla tieto ei raportoineen FEI- toimihenkilön mukaan kulkenut lainkaan. Ei ollut selvää, kuka oli vastuussa tai kuka vastasi mistäkin, mikä johti siihen, että ihmiset päättivät toimia omin päin. Kun virustilanne kävi ilmi, kisapaikkaa ei saatu tehokkaasti suljettua, ja osa hevosista kuljetettiin välittömästi paikalta ilman terveystodistusta. Kisajärjestäjä ei kertonut sairastuneiden hevosten nimiä, mikä taas johti siihen, että ratsastajien mielestä heiltä salattiin tietoa.

Ensimmäinen tapaus oli ranskalainen hevonen, joka sai oireita 14.2, mutta raportissa todetaan olevan melko varmaa, että kuumeisia hevosia oli ollut kisapaikalla ennen tätä päivämäärää. Valencian kisoissa käy neljän viikon aikana 850 eri hevosta.

FEI jäljitti kaikki Valenciassa olleet hevoset ja asetti ne väliaikaiseen kilpailukieltoon. Maaliskuun aikana kaikki eurooppalaiset ratsastuskilpailut peruutettiin kuudeksi viikoksi. Kaikkiaan 18 hevosta kuoli virukseen.

FEI eläinlääkäri Göran Åkerströmin 39-sivuinen raportti ja 96 lisäsivua löytyy englanninkielisenä täältä.

Osa kaksi julkaistaan FEI:n urheilufoorumin alla (25.-26.4.). Urheilufoorumissa esitellään osa 3, professori Lutz Göhringin yhteenveto ja näkemykset mahdollisesta pakollisesta rokotteesta FEI-kisoissa.