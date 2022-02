Ei kansainvälistä islanninhevosten askellajirataa Hevosopiston alueelle

Suomen Ratsastajainliitto (SRL), Suomen Islanninhevosyhdistys (SIHY) ja Ypäjän Hevosopisto (YHO) aloittivat ratahankkeen yhteistyössä vuoden 2018 lopulla. Alueen raivaustyöt oli ehditty aloittaa.

"Korona pisti stopin kaikelle", sanoo Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY:n puheenjohtaja Silvia Ufer.

Aluehallintovirastolta oli Uferin mukaan saatu mittava rahoitus, mutta se ehti vanhentua viime vuoden lopulla.

”Kun myös budjetti kasvoi lähes kaksinkertaiseksi suunnitellusta, asia olisi vaatinut uuden hakemuksen sekä mittavan rahoituksen kaikilta osapuolilta. Näin ollen kaikki osapuolet päättivät pistää hankkeen jäihin.”

Islanninhevosyhdistys keskittyy kunnostamaan Hevosopiston raviradan keskellä olevaa nykyistä ovaalirataa. Sinne tulee uusia aitoja ja pohja kunnostetaan sellaiseksi, että se on hevosille turvallinen. SM-kisat 7.-10. heinäkuuta tullaan järjestämään siellä, järjestäjänä kisoille on SIHY.

”Onhan askellajiradan peruuntuminen tietenkin pettymys, mutta toisaalta on myös hyvä viheltää jossittelu poikki, sillä meillä on tämä vuosi 40-vuotisjuhlavuosi. Maarianhaminassa järjestetään myös PM-kisat, joten hommaa riittää”, Ufer toteaa.

”Meidän on elettävä hyvin tarkasti talouden kanssa. Investointirahaa ei käytännössä ole, ja se investointiraha mitä Hevosopistolla on käytössä, on laitettava opetustyöhön ja opiskelija-asumiseen”, YHO:n Valmennuskeskuksen johtaja Pirkko Herd kertoo.

PM-kilpailut järjestetään 9.-14.8. Maarianhaminassa, Ahvenanmaalla.