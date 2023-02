Ei tullut maanviljelijä, tuli hevoshieroja

Pursiainen kävi olympiajoukkueen mukana muun muassa Hongkongissa vuonna 2008.

”Siellä hoidin myös britti Emma Hindlen, tanskalaisen Nathalie zu Sayn-Wittgensteinin, valkovenäläisen Anna Korelovan ja Portugalin tiimin hevosia. Kahden ensimmäisen hevosia hoidin 15 vuotta.”

Pääasiassa Pursiainen on maajoukkuetasolla hoitanut kouluhevosia, mutta kisoissa myös estehevosia ja jopa lännenhevosia.

Fyysisesti kouluhevosilla rasittuu takaosa, lanneselkä ja koko ylälinja, estehevosilla lavat ja etuosa, takareidet ja takapolvet.

Ravihevosten vaivat ovat usein heijastumaa kavion saamasta iskusta.

"Lavat ottaa kovaa iskua vastaan ravihevosilla. Ja jos on huono tai epätasainen tai liukas pohja, niin vielä enemmän."

Pursiainen sanoo hieman yllättävästi, että kouluhevosen työ on kaikkein vaativinta.

"Se valtavan staattista, ja siinä on valtavat määrät toistoja. Samalla edellytetään lähes täydellistä suoruutta ja suurta notkeutta. Kouluratsukko on koko ajan jäätävän suurennuslasin alla - ei saa olla liikevirhettä, vinoutta eikä saa kieli vilahtaakaan suusta ulkona."

Pursiainen ei sano, että esimerkiksi piaffi sinällään olisi fyysisesti välttämättä erityisen vaikea suorittaa. "Kaikkihan ne liikkeet ovat sellaisia, mitä hevoset luontaisestikin tekevät. Piaffi on toisille tosi helppo, toisille vähän vaikeampi, rakenteestakin riippuen."

Pursiainen näkee, että piaffissa vaikea on se henkinen puoli. "Pitää ravata, mutta ei saa mennä eteenpäin."

Hän näkee, että kouluhevoselta vaaditaankin eniten juuri henkistä kestävyyttä.

"Tosiaan se, että tehdään koottuna samoja juttuja päivästä toiseen, tuhannet ja tuhannet tunnit, se ei ole kaikille hevoselle helppoa. Väitän, että olympiahevonen tulee siitä hevosesta, jonka korvien väli on kestävin."

Toisaalta Pursiainen sanoo nähneensä monia erilaisia systeemejä rakentaa hevosia. ”Mä sanoisin näille tämän päivän kaikkein ehdottomimmille ihmisille, että hyvin monenlaisilla tavoilla voi tuoda niitä hevosia eteenpäin. Ei ole olemassa mitään mustavalkoista yhtä tyyliä ”näin treenaamme kouluhevosta”. On monta tietä Roomaan.”

Pursiainen on aivan erityisen väsynyt somessa tapahtuvaan neuvomiseen.

”Ihmiset, jotka eivät saa hevosta itse edes peräänantoon, istuvat punaviinilasi kädessä tietokoneella ja arvostelevat kaikkea mitä näkevät. Joku luotiviivan takana oleminenkin – joillekin hyvärakenteiselle, notkeille hevosille se on niin helppoa, että ne hakeutuvat sinne, vaikka heittäisit ohjat kaulalle. Ja sitten taas joku oikein paksupäinen suomenhevonen on tukalassa tilanteessa niskansa kanssa jo paljon ennen kuin sen nenä on lähelläkään luotilinjaa.”