Eläinsuojelujärjestö lähetti vaatimuskirjeen Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajalle

Maailmanlajuinen eläinsuojelujärjestö PETA (People for the ethical treatment for animals) on saanut lisää vettä myllyynsä ja lähetti tänään perjantaiaamuna kirjeen Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajalle Thomas Bachille. Kirjeessä vaaditaan ratsastuslajien poistamista olympialaisista nyt. Taustalla on kohu Ludger Beerbaumin väitetystä barraamisesta. Myös Beerbaumin vuoden 2004 lääkeainerikkomus otettiin kirjeessä esille. Goldfeverille oli annettu ihottumaan beetametasonivoidetta, mikä aiheutti dopingkäryn. Tämän seurauksena Saksan estejoukkue menetti olympiakultamitalinsa.

Kirje ei ole PETAn ensimmäinen KOK:lle. PETA kirjoitti myös viime elokuussa, kun sveitsiläisen kenttäkilpailijan 14-vuotias Jet Set loukkaantui maasto-osuudella ja jouduttiin lopettamaan ja kun yksi estehevonen hylättiin bloodrulen perusteella ja toisen estehevosen sieraimista tuli verta, jonka jälkeen sen ratsastaja itse veti hevosensa pois kisasta. Tokion modernin viisiottelun tapahtumat olivat luonnollisesti lisänä PETA:n syntilistalla.

"Olympilaiset pitää rajata vain ihmisurheilijoille, jotka haluavat itse osallistua", vaatii yhdistyksen johtohenkilö Kathy Guillermo ja kertoo puhuvansa 9 miljoonan jäsenensä puolesta.

"Selvästi monet ratsastajat, jotka paitsi että pakottavat eläimiään niille luonnottomiin suorituksiin, eivät edes välitä niiden hyvinvoinnista", PETA kirjoittaa.

PETAn toimintatapoihin kuuluu yleisesti myös rikosilmoitusten tekeminen, ja sellainen on Saksan PETAn toimesta Beerbaumista myös tehty.

PETAlla on Instagramissa 1,4 miljoonaa seuraajaa ja jatkuva varainkeruu. PETA rinnastaa urheilu- ja harrastehevoset sosiaalisen median kanavillaan norsuihin ja delfiineihin.