Elmo Laihon Bali on tuleva viiden tähden hevonen, mutta Riverrunilla yritetään seuraavaksi EM-kvaalia

Viimeistä nuorten vuottaan viettävä Elmo Laiho tavoitetaan Pohjois-Saksasta Soltausta, Hannoverin ja Hampurin välimaastosta. Hän työskentelee saksalaisella kansallisen tason kouluratsastajalla ja on Mette Samulin valmennuksessa.

Laiho ratsastaa työkseen nuoria hevosia ja tekee tallia.

"Olen mä jo vuoden ollut Saksassa, tämä on jo toinen talli", hän kertoo. Mukana on kaksi hevosta, Riverrun ja Bali. Riverrun eli Risto on asiakkaan hevonen, jolla Laiho on mennyt kahta tähteä. Seuraavaksi ohjelmassa on kvaalin saaminen kolmesta tähdestä kesäkuussa Westerstedessä, jotta ovi avautuisi nuorten EM:iin.

"En ota ressiä tuloksista sinänsä. Pyrin hyvään kisaan. Saan jos saan sen kvaalin, jos en, niin sitten ei vaan voi mitään. Kuitenkin kokeilen, koska vika nuorten vuosi menossa. Enkä tietysti starttaa EM:issä, jos en etukäteen arvioi, että voin päästä hyville sijoille."

Sen jälkeen Laiho suunnittelee tulemista kesäksi Suomeen.

"Talvella sitten taas takaisin tänne."

Syynä on edistyminen kenttäratsastuksessa.

"Suomessa on vähän vaikea nousta kolmeen tähteen. Kun ei siellä ole kolmea tähteä", hän tuumaa. 10-vuotias Riverrun (Rivero - Silvio I) on edistynyt nopeasti, kun ottaa huomioon, että sen kanssa aloitettiin noin vuosi sitten nollasta. "Se on ihan yllättävän laadukas, mutta katsotaan miten se lähtee tästä nyt kulkemaan lisää." Hevonen on sopimuksen perusteella Laiholla vielä kaksi vuotta, sitten tilanne arvioidaan uudelleen.

7-vuotiaaksi kääntynyt Bali oli vielä vuosi sitten edistyneempi, sillä se ostettiin ammattiratsastajalta. Sen kanssa otetaan kuitenkin rauhallisemmin. Kuten Elmo äiti Katariina sanoo, sitä rakennetaan kuin Iisakin kirkkoa.

"Bali on mun tulevaisuuden viiden tähden hevonen, tosi laadukas", Elmo itse sanoo. "Sillä on tarkoituksena mennä tämä kausi ihan vaan kahta tähteä. Ottaa ihan kunnolla varovaisesti."

Suku velvoittaa. Bali on Michael Jungin Fischer Chipmunkin sisko samasta Havanna-emästä ja Buckingham-nimisestä kouluoriista.

Hevosella ei ole ratsastanut kukaan muu kuin Laiho, sillä se on herkkä selkäännousujen suhteen.

"Kyllä sillä pitäisi olympialaisiin päästä. Ei vielä Pariisiin, mutta niihin seuraaviin. Ja niihin pidän todennäköisenä, että saadaan vihdoin se joukkuekin", Katariina tuumaa. Hän kertoo, että tamma löytyi Samulin kontaktien kautta Nadine Marzalilta, jolla se oli jo ratsastettavana. Kun koeratsastus sujui niin hyvin kuin sujui, Laiho päätti, että hän haluaa juuri tämän tamman ja Marzal taipui myymään.

Laiho on viihtynyt Saksassa. Työpäivät alkavat aamu8:lta ja iltapäivä3:lta hän on usein jo valmis.

Rankkaa?

"Nooh... riippuu tietysti vähän päivästä, mutta ei sillä lailla rankkaa-rankkaa."

Saksan kieli ei vielä täysin suju, mutta edistystä tapahtuu.

"Jotakin pystyn jo itsekin sanomaan, mutta puhuttua kieltä ymmärrän jo tiettyyn pisteeseen."